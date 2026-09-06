Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad es del 77%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1029 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas agradables. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 19°, también con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 22°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el jueves 10 de septiembre, se anticipa un aumento en la temperatura, con mínimas de 12° y máximas de 15°, pero con lluvias intensas esperadas.