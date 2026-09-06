Violento ataque a la candidata demócrata a la gobernación de Ohio en evento de campaña

WASHINGTON — Un hombre armado irrumpió el domingo en un evento de campaña de la candidata demócrata a la gobernatura de Ohio, Amy Acton, durante la Feria de Canfield, dejando a varias personas heridas, según informaron fuentes de la campaña.

El individuo derribó a varios voluntarios y fue detenido con "múltiples armas", declaró Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del condado de Mahoning, en un comunicado.

A pesar de la situación, Acton no sufrió heridas, aunque se reportaron lesiones entre los asistentes al evento.

La contienda por la gobernatura de Ohio se considera una de las más relevantes en las elecciones de este año, y las campañas están en la fase final de cara a las elecciones de noviembre.

El actual gobernador, el republicano Mike DeWine, reclutó a Acton en 2019, tras su desempeño como profesora de salud pública en la Universidad Estatal de Ohio, para dirigir el Departamento de Salud del estado. Durante la pandemia de COVID-19, Acton ganó notoriedad a nivel estatal y nacional, convirtiéndose en una figura de confianza para muchos a través de las conferencias de prensa diarias del gobernador.

Su labor en el manejo de la salud pública le valió reconocimientos como el premio Profile in COVID Courage de la John F. Kennedy Library Foundation y el premio Spirit of Columbus de la Columbus Foundation, además de recibir el Alumni Medalist Award, el mayor honor otorgado a exalumnos de la Universidad Estatal de Ohio.

Sin embargo, su prominencia en la gestión de la pandemia también atrajo críticas de algunos legisladores republicanos y ciudadanos que se opusieron a las restricciones impuestas durante la crisis sanitaria.

"Estamos agradecidos por la rápida y decisiva actuación de las fuerzas del orden y rezamos por la pronta recuperación de los heridos. Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio", declaró Addie Bullock, directora de comunicaciones de la campaña de Acton.

Acton se enfrenta en las elecciones al republicano Vivek Ramaswamy, quien ha capitalizado su reconocimiento a nivel nacional, sus vínculos con la industria tecnológica y su alianza con el expresidente Donald Trump para recaudar fondos récord, los cuales ha utilizado en campañas publicitarias contra Acton.

En respuesta al ataque, Ramaswamy calificó el incidente de "inaceptable", subrayando que "los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin temor a amenazas o violencia".

El incidente fue condenado por el senador republicano de Ohio, John Husted, quien expresó su perturbación en la red social X, agradeciendo la rápida respuesta de las autoridades y afirmando que no hay lugar para este tipo de comportamiento en la política.

La violencia política ha ido en aumento en el país durante la última década, incluyendo eventos como el tiroteo en un partido de béisbol del Congreso en 2017, el ataque al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en 2022, y otros incidentes recientes que han generado preocupación sobre la seguridad de los funcionarios públicos.

Según un informe de abril de la Public Service Alliance, los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en seguridad durante el ciclo electoral 2023-24.