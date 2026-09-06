Raúl Castro, a sus 95 años, reaparece en público tras rumores sobre su salud

FOTO: Raúl Castro, de 95 años, reapareció en un acto público luego de varios días de rumores sobre su estado de salud.

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El expresidente cubano Raúl Castro reapareció públicamente a los 95 años en un acto oficial en La Habana, luego de que durante los últimos días circularan versiones sobre un supuesto grave deterioro de su estado de salud e incluso sobre su muerte.

La televisión estatal cubana difundió imágenes del histórico dirigente durante la ceremonia por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, organismo encargado de la protección de los principales dirigentes del país.

Castro apareció vestido con su tradicional uniforme verde oliva y acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien además integra su dispositivo de seguridad y participó de recientes contactos entre Cuba y Estados Unidos.

Las imágenes mostraron al hermano menor de Fidel Castro caminando, aplaudiendo y poniéndose de pie durante distintos momentos de la ceremonia, además de saludar a participantes del homenaje.

La aparición adquirió especial relevancia después de que durante la última semana circularan fuera de Cuba versiones que indicaban que el exmandatario había sufrido un accidente cerebrovascular, estaba hospitalizado en grave estado e incluso rumores que aseguraban que había muerto.

Las especulaciones sobre su salud habían aumentado también por sus escasas apariciones públicas y especialmente por su ausencia en julio de las celebraciones por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada, una de las principales fechas del calendario político de la Revolución cubana.

Castro había reaparecido posteriormente el 13 de agosto durante las celebraciones por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel.

Durante el acto de este fin de semana, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, leyó una carta de Raúl Castro dirigida a los integrantes de la Dirección de Seguridad Personal, organismo creado en 1961 y en cuya fundación participaron los hermanos Castro.

"La Revolución vive días difíciles bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos que continúa empeñado en hacer desaparecer el ejemplo de Cuba en el mundo", sostuvo el exmandatario en el mensaje.

Castro destacó además a los 32 cubanos que murieron el 3 de enero en Venezuela durante los enfrentamientos producidos en el operativo estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Raúl Castro asumió la conducción de Cuba después de que Fidel se apartara del poder por problemas de salud en 2006 y ejerció formalmente la Presidencia entre 2008 y 2018, cuando fue sucedido por Díaz-Canel.

Posteriormente abandonó en 2021 la conducción del Partido Comunista de Cuba y desde entonces no ocupa cargos oficiales, aunque conserva una importante influencia política dentro del sistema cubano.

Su avanzada edad y sus apariciones públicas cada vez menos frecuentes provocan periódicamente especulaciones acerca de su salud, que volvieron a cobrar fuerza durante los últimos días hasta que las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron nuevamente al exmandatario en público.

Agencia NA