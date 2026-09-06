Phil Schiller deja la dirección de la App Store por dudas sobre el futuro de Apple

Phil Schiller, un ejecutivo de larga trayectoria en Apple, decidió dejar su puesto como director de la App Store, una decisión que sorprendió a muchos en la industria tecnológica. Su salida, anunciada recientemente, se atribuyó a la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y a actividades filantrópicas, aunque también existen otras razones detrás de este cambio.

Según un informe de Bloomberg, Schiller manifestó inquietudes sobre la dirección que el nuevo CEO de Apple, John Ternus, planeaba tomar respecto a la App Store. Ternus y el jefe de servicios, Eddy Cue, están enfocados en mejorar los márgenes de la App Store y generar más ingresos recurrentes, un enfoque que Schiller consideró problemático.

La gestión de la App Store por parte de Apple ha sido objeto de críticas continuas por parte de desarrolladores, quienes han cuestionado las políticas de la empresa y su participación en los ingresos de las aplicaciones. Schiller, en su rol de líder, había estado al frente de la App Store durante varios años, pero su visión sobre cómo debería evolucionar el negocio no coincidía con la de la nueva administración.

Gurman, en su análisis, destacó que no hubo un conflicto abierto entre Schiller y la dirección de la compañía sobre la estrategia de Ternus y Cue, pero Schiller prefirió alejarse de la situación para evitar posibles controversias con gobiernos y desarrolladores. Su decisión de dejar la App Store podría ser vista como un intento de evitar involucrarse en disputas que podrían surgir de las nuevas políticas de monetización.

A pesar de su salida, Schiller continuará siendo parte de Apple en un rol como Apple Fellow, donde trabajará en proyectos que aún no han sido especificados. Este nuevo enfoque le permitirá mantener un vínculo con la compañía mientras se aleja de la gestión diaria de la App Store.