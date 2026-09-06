Un niño de un año sufrió un grave traumatismo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños

Un niño de un año y medio sufrió un grave accidente durante la mañana en inmediaciones de calle Pedro Rovelli, a la altura de la Manzana 40, en barrio Cooperativa Los Andes.

Según relató su madre, mientras se dirigía a realizar unas compras con el pequeño en brazos, por circunstancias que todavía se intentan establecer, el niño cayó al suelo. Luego del golpe, la mujer advirtió que no respondía a estímulos y solicitó asistencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al llegar al lugar, los efectivos policiales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y coordinaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el Hospital de Niños.

El menor fue asistido por personal médico y diagnosticado con un traumatismo de cráneo grave. Permanece internado con asistencia de oxígeno y, según se informó, se encontraba próximo a la colocación de una vía central.