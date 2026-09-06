Un niño de un año sufrió un grave traumatismo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños
El pequeño se encontraba inconsciente luego de caer al suelo en barrio Cooperativa Los Andes. Efectivos policiales realizaron maniobras de RCP y coordinaron un cordón sanitario para acelerar su traslado.
06/09/2026 | 18:15Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Un niño de un año y medio sufrió un grave accidente durante la mañana en inmediaciones de calle Pedro Rovelli, a la altura de la Manzana 40, en barrio Cooperativa Los Andes.
Según relató su madre, mientras se dirigía a realizar unas compras con el pequeño en brazos, por circunstancias que todavía se intentan establecer, el niño cayó al suelo. Luego del golpe, la mujer advirtió que no respondía a estímulos y solicitó asistencia.
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Al llegar al lugar, los efectivos policiales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y coordinaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el Hospital de Niños.
El menor fue asistido por personal médico y diagnosticado con un traumatismo de cráneo grave. Permanece internado con asistencia de oxígeno y, según se informó, se encontraba próximo a la colocación de una vía central.
Lectura rápida
1. ¿Qué sucedió con el niño?
Un niño de un año y medio sufrió un grave accidente al caer al suelo mientras su madre lo llevaba en brazos.
2. ¿Quién relató lo sucedido?
La madre del niño fue quien relató el incidente y solicitó asistencia tras notar que su hijo no respondía a estímulos.
3. ¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió durante la mañana, aunque no se especifica la fecha exacta.
4. ¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El accidente tuvo lugar en inmediaciones de calle Pedro Rovelli, en barrio Cooperativa Los Andes.
5. ¿Cómo se está tratando al menor?
El niño fue diagnosticado con un traumatismo de cráneo grave y permanece internado con asistencia de oxígeno.