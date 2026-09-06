Apareció el Zorro: Newell's igualó sobre la hora ante Central con una gran definición del uruguayo

Gastón Ávila puso en ventaja al Canalla en la última jugada del primer tiempo y Matías Cóccaro igualó para la Lepra en el tiempo agregado. El árbitro había anulado el tanto por offside, pero la revisión confirmó el empate.

Rosario Central y Newell's empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El clásico rosarino tuvo sus dos goles en los minutos finales de cada tiempo y terminó con una intervención del VAR.

El partido comenzó con mucha disputa en el mediocampo y dos tarjetas amarillas tempranas: Ibarra y Franco Escobar fueron amonestados por fuertes entradas.

A los 10 minutos se produjo uno de los momentos destacados de la jornada. Ángel Di María inició un aplauso en homenaje a Lionel Messi, que fue acompañado por los hinchas presentes en el Gigante de Arroyito. En las pantallas del estadio se proyectaron imágenes del capitán de la Selección argentina.

Las primeras situaciones de peligro llegaron cerca de los 40 minutos. Rodrigo Herrera probó desde afuera del área para Newell's, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Luego respondió Di María con una volea que también terminó alta.

Central tenía mayor presencia en campo rival, aunque sin conseguir traducir esa superioridad en un dominio sostenido del juego. Di María fue el primero en acertar al arco de Reinatti, mientras que poco después Mazzanti exigió a Ledesma.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, llegó la apertura del marcador. Un córner desde la izquierda generó un rechazo y un rebote que dejó la pelota para Gastón Ávila, quien sacó una volea y la clavó en el ángulo.

El defensor de Central marcó así el 1-0 en la última jugada del primer tiempo, antes del descanso.

Newell's lo empató sobre el final

En el comienzo del complemento, el entrenador de Newell's, Kudelka, realizó tres cambios y mandó a la cancha a Mateo García, Gómez Mattar y Jerónimo Russo.

Central continuó manejando buena parte del desarrollo y Newell's tuvo dificultades para generar situaciones frente al arco de Ledesma. El partido se volvió cada vez más cortado a medida que avanzaban los minutos.

Pero en el tiempo agregado apareció la igualdad. Tras una pelota aérea, Scarpeccio bajó el balón para Matías Cóccaro, quien definió para marcar el 1-1.

El asistente levantó la bandera y el gol fue inicialmente invalidado por posición adelantada. La jugada fue revisada por el VAR, que corrigió la decisión y confirmó el tanto.

De esta manera, Central y Newell's terminaron 1-1 en el Gigante de Arroyito, con un gol para cada equipo en el cierre de cada tiempo.

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