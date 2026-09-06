Domingo helado y nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo y cuándo vuelve el calor

Córdoba atraviesa un domingo frío y mayormente nublado, con temperaturas propias de una jornada invernal.

La mínima fue de 5,7 °C a las 8:30, mientras que se espera una máxima de apenas 14,4 °C para este domingo.

El frío continuará durante el comienzo de la semana. Para este lunes se prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C, con cielo mayormente despejado.

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Cuándo vuelve el calor a Córdoba

El cambio llegará desde el martes, cuando se espera un marcado ascenso de las temperaturas.

La jornada tendrá una mínima de 5 °C y una máxima de 24 °C, mientras que el miércoles y jueves las máximas treparán hasta los 25 °C.

Sin embargo, el alivio será breve. Para el viernes se anticipa un nuevo descenso, con una máxima de 15 °C y probabilidad de precipitaciones, mientras que el sábado la temperatura máxima rondará los 18 °C.

El pronóstico extendido

Domingo: mínima 5,7 °C, máxima 14,4 °C. Nublado.

Lunes: mínima 4 °C, máxima 16 °C. Mayormente despejado.

Martes: mínima 5 °C, máxima 24 °C. Soleado.

Miércoles: mínima 7 °C, máxima 25 °C. Parcialmente nublado.

Jueves: mínima 12 °C, máxima 25 °C. Parcialmente nublado.

Viernes: mínima 12 °C, máxima 15 °C. Probabilidad de lluvias.

Sábado: mínima 7 °C, máxima 18 °C. Parcialmente nublado.

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