Clásico rosarino: dos realidades distintas y un partido que promete

Por Claudio Giglioni

Este domingo estamos ante un partido de realidades distintas, obviamente con el mismo objetivo. Cuando uno analiza un partido tiene en cuenta lo endógeno y lo exógeno. Lo endógeno es lo estrictamente relacionado al juego y lo exógeno es todo aquello que está fuera de la cancha, pero que puede influir. Y en esta previa hay varias cuestiones que no se pueden dejar de lado.

Central tiene una racha favorable: ganó cuando fue muy superior, ganó partidos parejos y también cuando fue apenas un poco más que su rival. Le falta, en algún partido, ser menos que Newell’s, algo que no pasó en los últimos clásicos. Pero también hay que considerar que, en los últimos tiempos, apareció una relación distinta entre parte de la gente y algunos jugadores, y eso también puede influir.

Si miro cómo llegan, Central tiene mejor plantel y más variantes que Newell’s, pero el equipo de Kudelka llega con más confianza. Newell’s, con menos, está siendo competitivo y viene levantando. Central, en cambio, llega con la sensación de haber perdido lo más importante que jugaba en el año, la Copa Libertadores, frente a un equipo inferior y en una situación propicia. Eso dejó huellas y bajó su autoestima competitiva después de la derrota ante Gimnasia.

Hay además un condimento que no está en ningún libro, pero que el futbolero entiende: los accidentes lúdicos. En los últimos partidos, Newell’s los tuvo a favor. Una pelota que pega en el travesaño y nadie puede aprovechar el rebote, una atajada que termina salvando al equipo. Central, que generalmente los tuvo a favor, ahora los está teniendo en contra. La pelota pega en el palo, en el arquero y termina en gol. Eso no depende de la preparación, es azar, pero esos accidentes también van construyendo la autoconfianza de los planteles.

En cuanto al juego, Central late como todos los equipos del mundo al ritmo de su mejor jugador. Si brilla Di María, brilla Central. Si Di María no brilla, Central puede jugar bien, pero no necesariamente brillar. Newell’s, después de mucho tiempo, encontró dos jugadores que pueden jugar bien con la pelota: Guch y Massanti. También encontró seguridad con Kudelka, aunque la defensa no esté jugando bien, porque el arquero viene siendo figura. Los dos equipos tienen defensas inestables, aunque hay una diferencia: el arco de Central está en la picota porque el arquero últimamente no le hizo ganar puntos al equipo.

El punto más flojo de Central puede estar en Soto o Sández marcando a Massanti. Pero el punto más débil de Newell’s es todavía más evidente si Escobar tiene que jugar por izquierda contra Di María o contra Cantizano. Si Di María juega de externo y tiene un buen partido, nadie debería sorprenderse si hace un picnic por ese sector. Y tampoco debería sorprender a nadie si Massanti consigue dar vuelta el partido atacando a Soto o Sández, porque por ahí puede entrar todo.

Por eso creo que Kudelka está obligado a pensar en dos cincos que marquen, con Recalde y Herrera, y guardarse a Gómez Matar para las necesidades que puedan aparecer durante el partido. Almirón, en cambio, tiene la ventaja de la superioridad en el manejo de pelota y no sé si necesita dos cincos de marca. Yo jugaría con un cinco y pondría a Paul Fernández. Porque si la pubalgia de Di María le pone un freno de mano, ¿quién genera juego en Central? Ibarra continúa las posesiones, pero pone pocas pelotas de esas que uno puede señalar y decir: “Mirá la pelota de gol que te puso”.

Si los dos equipos ponen dos cincos de marca, quedan a expensas de las individualidades, porque ninguno va a tener demasiada generación en el medio. Ahí aparecen Di María, que puede tirarse por el centro, y Guch, que tiene capacidad para gambetear hacia adelante. Si Newell’s gana por rendimiento futbolístico, va a necesitar mucho de él. Y si juega Solari, también puede aparecer como factor sorpresa, moviéndose por derecha, cerrándose al viejo callejón del ocho y permitiendo que Massanti ataque en diagonal. Correr a Guch hacia la izquierda puede ser una manera de maniatarlo y sacarle la mitad de su radio de acción.

Por eso, cuando comparo cómo llegan, lo veo como dos casas completamente diferentes. Central tiene un chalet lindo, con mejor estructura y más recursos, pero adentro hay discusiones, gente que no está conforme y problemas de convivencia. Newell’s tiene una casa mucho más humilde, con menos plantel, menos campaña y hasta humedad en la última habitación, pero está tan optimista con su casa que siente que está bien, que tiene su lugar y que con un crédito puede impermeabilizarla.

El fútbol es una empresa emocional. Y desde lo emocional, Newell’s llega más autoconvencido de que puede. Central, en cambio, sabe que los jugadores que salen a la cancha tienen que representar una estadística: en el último lustro, todos los técnicos y todos los jugadores de Central le ganaron a Newell’s. Eso es una presión, pero también algo a favor. Por algo le han ganado siempre.

Central tiene mejor equipo y más variantes, y tiene que saber que el partido depende primero de Central. Después habrá un montón de cosas para analizar. Por eso los invito el domingo a las 11 a escuchar la previa: vamos a tener casi cuatro horas para desmenuzar todo esto y hablar de fútbol, que es lo que tanto nos gusta a los futboleros.