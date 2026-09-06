Tragedia en Nueva Delhi: un edificio se derrumba y deja un muerto y varios atrapados

FOTO: Edificio se desploma en Nueva Delhi; hay 1 muerto y varias personas atrapadas

NUEVA DELHI — Un edificio se desplomó el domingo en Nueva Delhi, provocando la muerte de al menos una persona y dejando a varias más atrapadas, según informaron funcionarios locales.

La estructura de cinco pisos, que funcionaba como un hostal para niños, se derrumbó en Satya Niketan, un área densamente poblada famosa por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de la Universidad de Delhi.

Las autoridades no han proporcionado un número exacto de personas que permanecen atrapadas en los escombros, aunque la agencia de noticias Press Trust of India indicó que decenas de personas habitaban el edificio al momento del colapso.

El legislador Anil Sharma informó que algunos individuos han sido rescatados y que otros, que siguen atrapados en el interior, están haciendo llamadas para pedir ayuda, mientras los rescatistas mantienen contacto con ellos.

Equipos de la policía, bomberos y la agencia de respuesta a desastres de India están trabajando entre los escombros, utilizando maquinaria pesada para remover los restos y facilitar el acceso a los que permanecen atrapados.

Al menos dos personas han sido hospitalizadas en estado crítico, según las declaraciones de los funcionarios. Hasta el momento, la causa del colapso sigue siendo desconocida.

Los derrumbes de edificios representan un peligro recurrente en diversas partes de India durante la temporada del monzón, que abarca de junio a septiembre, ya que las lluvias intensas pueden comprometer la estabilidad de estructuras envejecidas.