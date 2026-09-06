Tensiones en Oriente Medio: Irán ataca barco estadounidense y escalada de conflictos en Líbano

Irán afirmó el domingo que llevó a cabo un ataque contra una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, lo que representa el último episodio de hostilidades entre ambos países tras un mes de relativa calma.

En otro frente, ataques israelíes en el sur de Líbano resultaron en la muerte de cuatro personas y la destrucción de un hospital, según informaron autoridades locales. Este ataque ocurrió en una zona que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, un grupo político-paramilitar respaldado por Irán.

A continuación, se presentan las últimas actualizaciones sobre la situación en Oriente Medio.

Irán asegura haber atacado barco de EEUU en Ormuz

Medios estatales en Teherán reportaron que la embarcación estadounidense intentaba ingresar a un área restringida en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en la región, no ha confirmado la información y no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Este ataque se produjo un día después de que Estados Unidos anunciara que había atacado petroleros iraníes como represalia por el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Irán contra buques de guerra de su marina.

Los enfrentamientos se reanudaron la semana pasada después de aproximadamente un mes de calma. La guerra había comenzado con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde la declaración de un acuerdo de alto el fuego en junio, los combates han continuado de manera intermitente, con ambas partes tratando de causar daño militar y económico tras el fracaso de las negociaciones.

Ataques israelíes matan a 4 en Líbano y destruyen un hospital

En Líbano, al menos cuatro personas perdieron la vida a causa de los ataques israelíes el domingo, que también arrasaron un hospital, según el Ministerio de Salud libanés. Los ataques, dirigidos a la aldea de Arabsalim, dejaron dos muertos, mientras que otros dos fallecieron en la ciudad de Nabatiyeh, situada cerca de una colina que Israel afirma estar bajo su control desde el jueves.

Además, al menos 20 personas resultaron heridas, incluyendo tres niños y cinco mujeres. Los residentes han evacuado en gran medida la zona debido a la guerra. El ejército israelí indicó que sus ataques fueron en respuesta a un ataque con drones de Hezbollah contra sus tropas en el sur de Líbano, argumentando que el grupo había utilizado el hospital como centro de mando.

A pesar de que un alto el fuego entre Israel y Hezbollah ha estado vigente durante más de dos meses, persisten las escaramuzas y los ataques israelíes.

Yemen: fuerzas gubernamentales recuperan distritos clave

El gobierno de Yemen anunció que sus fuerzas han recuperado áreas de dos provincias clave de manos de los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán. Según el gobierno, se han retomado las provincias de Houdeida y Taiz, ubicadas en la costa occidental del país. Durante el fin de semana, los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra la ciudad de Taiz, que cayeron cerca de instalaciones civiles y policiales.

Condición de Gaza y advertencias israelíes a viajeros

En el contexto de la crisis en Gaza, ministros de Relaciones Exteriores de varias naciones musulmanas condenaron la propuesta de Israel de desalojar a los palestinos de la Franja, advirtiendo que cualquier intento de este tipo violaría el derecho internacional. Al mismo tiempo, Israel emitió advertencias a sus ciudadanos para que eviten viajar a países musulmanes, especialmente a Jordania y Egipto, durante las festividades judías que se aproximan.

Este informe se actualizará a medida que surjan nuevas informaciones sobre la situación en la región.