Alerta amarilla en 16 distritos por frío extremo y vientos fuertes este domingo

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por frío extremo para este domingo, afectando a 16 distritos del país en un día marcado por temperaturas inusualmente bajas.

La advertencia abarca a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, el noroeste de Neuquén y La Pampa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el frío será notable durante todo el día, con temperaturas máximas que no superarán los 10 grados. Según el organismo, estas condiciones pueden suponer un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por lo tanto, se recomienda limitar la exposición al frío, vestir varias capas de ropa ligera y asegurar que los espacios interiores estén calefaccionados de manera segura.

Además, el SMN ha emitido otra alerta amarilla por vientos fuertes en sectores del oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, así como en áreas del noroeste de Tucumán. En la zona cordillerana, se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en las zonas más altas.

Ante estas condiciones, se aconseja asegurar objetos que puedan volar, mantenerse alejado de ventanas y evitar refugios bajo árboles, postes, carteles o estructuras inestables.

Finalmente, el centro de Jujuy permanece bajo alerta amarilla por viento zonda, con velocidades que oscilan entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que superan los 70. Este fenómeno puede causar polvo, reducción de visibilidad, aire extremadamente seco y cambios bruscos de temperatura.

El SMN sugiere permanecer en espacios cerrados durante este fenómeno, mantener puertas y ventanas cerradas, hidratarse adecuadamente, proteger ojos y vías respiratorias del polvo, y evitar encender fuego.