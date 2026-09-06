FIA Fórmula 3: Colnaghi penalizado perdió su Top 10, mientras el italiano Lacorte gana en Monza

FOTO: Un toque a Clerot le valió 10s de sanción y Colnaghi perdió el 9° puesto en Monza

Nicola Lacorte realizó una actuación sobresaliente para alzarse con la victoria en casa en la Carrera Principal de la Ronda 8 en el marco del GP de Italia, la primera de DAMS en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-. El ítalo-argentino Mattia Colnaghi finalizó 20°, tras sufrir una penalización de 10s.

Colnaghi, largando desde el P12 por una sanción de retroceso de tres posiciones, debido a una 'salida insegura' en clasificación, perdió un puesto al principio pero recuperó hasta colocarse en la P9 final en pista. Sin embargo, un toque al brasileño Pedro Clerot en el ingreso a la 'Chicana' de la v.9 le valió la sanción de los comisarios.

El italiano Lacorte remontó desde la tercera posición para tomar la delantera y, una vez allí, nadie pudo alcanzarlo. Lacorte se impuso a Tuukka Taponen de MP Motorsport y a Taito Kato de ART Grand Prix.

En la lucha por el título, Freddie Slater tuvo que abandonar por un problema, mientras que Ugo Ugochukwu remontó desde la última posición hasta la octava, con 15 puntos de diferencia entre los dos primeros de cara a la última ronda en Madrid.

En la última vuelta, Taponen luchaba por alcanzar a Lacorte, mientras que David adelantó a Le para colocarse cuarto en la última curva.

Pero en cabeza, Lacorte consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 de la FIA, convirtiéndose en el primer italiano en ganar en casa y el decimotercer ganador diferente de la temporada, estableciendo un nuevo récord en la F3.

Taponen logró el primer podio de la temporada para MP al terminar segundo, mientras que Kato, tras su victoria en el Sprint, consiguió un tercer puesto. David fue cuarto, por delante de Le, y Yamakoshi sexto, por delante de Stromsted. Ugochukwu protagonizó una remontada espectacular, finalizando octavo, mientras que Deligny se hizo con la novena posición, por delante de James Wharton.

La palabra clave – Nicola Lacorte, DAMS Lucas Oil

“Sabía que iba a ser rápido aquí en Monza, pero no esperaba ganar. La carrera fue perfecta, con un buen ritmo, que es lo que nos merecemos, desde principios de año, para demostrar de lo que somos capaces el equipo y yo”.

Así, quedó el campeonato

Freddie Slater sigue liderando el Campeonato de Pilotos con 141 puntos, mientras que Ugo Ugochukwu recorta distancias y se sitúa segundo con 126 puntos. En tercera posición se encuentra Ernesto Rivera con 76 puntos, uno más que su compañero Théophile Nael, mientras que Brando Badoer y Taito Kato comparten el quinto y sexto puesto con 71 puntos cada uno.

En la clasificación por equipos, Campos Racing se mantiene líder con 277 puntos, por delante de TRIDENT con 213. ART Grand Prix y Van Amersfoort Racing están empatados a 155 puntos, mientras que MP Motorsport completa el top cinco con 131.

Lo que sigue

Los pilotos se dirigirán ahora a Madrid para la última prueba de la temporada, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito español 'Madring'.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte de fiaformula3.com