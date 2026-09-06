El ejército de EE. UU. desactiva el seguimiento publicitario en dispositivos de tropas tras ataques

El Departamento de Defensa de EE. UU. desactivó el seguimiento publicitario en los teléfonos y computadoras de las tropas como parte de un esfuerzo por protegerlas de amenazas que apuntan a sus ubicaciones, según una carta compartida con el senador Ron Wyden.

En la carta compartida con el senador demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, Wyden mencionó que el Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Cuerpo de Marines, así como el Comando de Operaciones Especiales, desactivaron el seguimiento publicitario en todos sus dispositivos emitidos por el gobierno.

Esto incluye los iPhones y dispositivos Android, así como las computadoras Windows gestionadas en toda la red empresarial federal militar, según se indicó en la carta.

Reuters, que fue la primera en informar sobre la noticia y sobre las cartas, señaló que el ejército implementó las protecciones a principios de este año. La Fuerza Aérea le comunicó a Wyden que realizó sus cambios más recientemente en julio.

El objetivo es prevenir que adversarios, incluidos gobiernos hostiles, utilicen datos de ubicación derivados de las aplicaciones en los teléfonos de los soldados para atacarlos en el campo de batalla o en sus bases. Los datos de ubicación recopilados de las aplicaciones de teléfonos se comparten comúnmente con empresas de terceros y corredores de datos, que luego venden la información en el mercado comercial. Desactivar el ID publicitario dificulta que las personas sean identificadas, ya que los datos de ubicación se mezclan con los de otros cuyos IDs publicitarios también están desactivados.

Wyden planteó el tema a principios de este año en una carta a los líderes militares de EE. UU. después de descubrir que adversarios extranjeros no identificados habían apuntado a las tropas estadounidenses en el Medio Oriente utilizando datos de ubicación obtenidos comercialmente. El senador, conocido por su defensa de la privacidad en el Capitolio, advirtió que, aunque la medida para reducir el seguimiento publicitario era loable, los dispositivos personales de las tropas y contratistas llevados a las bases militares aún podrían exponer a los miembros del servicio y a las instalaciones a ataques.

Si bien el gobierno de EE. UU. ha reconocido que sus tropas enfrentan un riesgo debido a estos datos, la comunidad de inteligencia de EE. UU. y el FBI han confirmado que compran estos datos para vigilancia y recolección de inteligencia sin una orden judicial.