Familia de Lu Haitao celebra su rescate tras inundaciones devastadoras en Nepal

FOTO: Familia de sobreviviente chino de inundación en Nepal se dice aliviada tras días de angustia

HONG KONG — Después de una espera angustiosa, la familia de Lu Haitao finalmente pudo respirar con tranquilidad al recibir la noticia de que el hombre chino fue rescatado de un túnel en Nepal, donde las devastadoras inundaciones han dejado más de 1.300 muertos.

Los rescatistas lograron sacar a Lu de un túnel hidroeléctrico de 225 metros (740 pies) y lo trasladaron en helicóptero el sábado, 10 días después de que las inundaciones azotaran la región. Tras su rescate, fue llevado a un hospital, donde se reportó que su estado era estable, según informó la televisión estatal china CCTV.

Las inundaciones, ocurridas el 26 de agosto, se atribuyen al colapso de un glaciar y han dejado a cerca de 4.900 personas desaparecidas, según datos de la agencia de gestión de desastres de Nepal. En el lado tibetano de la frontera, se registraron 31 muertes y 531 personas siguen desaparecidas, reportó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Lu recordó que se había refugiado en la parte más alta del túnel y pensó que los silbidos que escuchaba de los equipos de rescate eran solo producto de su imaginación, según un audio compartido por CCTV. Relató a un funcionario de la embajada china que, al principio, el personal de emergencia no podía oírlo cuando él gritaba hacia las luces.

"Cuando iluminaron frente a mis ojos, no podía creerlo", afirmó Lu. "Cuando iluminaron frente a mis ojos, ya no grité. Había perdido la esperanza".

Su hermana, Lu Hairong, en China, comunicó al medio estatal Red Star News que recibió la noticia del rescate antes de que se hiciera pública, pero solo lo creyó tras ver una foto en las noticias.

El hermano de Lu, de 49 años, está casado y tiene un hijo. Antes de viajar a Nepal en febrero, había trabajado como agricultor en la provincia de Henan, y en su tiempo libre realizaba trabajos de carpintería. Este fue su primer trabajo en el extranjero, según relató a Red Star News.

En declaraciones a Cover News, otro medio estatal chino, Lu Hairong comentó que su hermano nunca le había compartido su ubicación exacta de trabajo y que solo podía obtener información de las noticias que otros enviaban en un grupo de apoyo para familias de desaparecidos. Durante ese tiempo, no pudo comer ni dormir bien.

"Es un golpe de pura suerte en medio de la desgracia", expresó sobre el rescate.

La prima de Lu, Lu Haiqing, relató que su mente se quedó en blanco al enterarse que él estaba desaparecido tras seis días de inundaciones. Buscó noticias de Nepal diariamente y utilizó inteligencia artificial para traducir del nepalí al chino. Lloraba a diario camino al trabajo, según el portal de noticias Jiupai News.

El sábado, la prima de Lu recibió una foto de su hermana pidiéndole ayuda para confirmar su identidad. Aunque el hombre se parecía mucho, necesitó llamar a otro familiar para que ayudara a confirmarlo.

"Este día por fin ha llegado", se le citó diciendo. "Hay esperanza cuando uno no se rinde".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.