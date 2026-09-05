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Lula defenderá el sistema de pagos Pix ante Trump en la Asamblea de la ONU

El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reunirá con Donald Trump en la ONU para defender el sistema de pagos Pix, que es objeto de controversia entre ambos países.

05/09/2026 | 23:45Redacción Cadena 3

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Lula defenderá el Pix si se encuentra con Trump.

FOTO: Lula defenderá el Pix si se encuentra con Trump.

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Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, para defender el sistema de pagos del Banco Central brasileño, conocido como Pix. Este sistema ha sido utilizado por Washington como argumento para imponer aranceles a Brasil.

Durante un acto político en São José do Rio Preto, en el estado de San Pablo, Lula da Silva expresó su intención de defender el sistema de pagos Pix en un encuentro previsto para septiembre con Trump, en el contexto de la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo en Nueva York.

"Voy a encontrarme con Trump en la ONU y decirle que haga un Pix y vea lo bueno que es", afirmó.

El sistema Pix fue implementado por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2020, permitiendo realizar pagos y transferencias en cualquier momento del día, todos los días de la semana. Este mecanismo se ha convertido en uno de los principales métodos de pago en el país.

Las declaraciones de Lula da Silva surgen en medio de tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, que incluyen aranceles adicionales de hasta el 25 por ciento para ciertos productos brasileños, además de cuestionamientos sobre el sistema digital de pagos en Brasil.

El gobierno de Brasil ha rechazado estas medidas, argumentando que las diferencias comerciales deben resolverse a través del diálogo y la negociación, sin injerencias en los asuntos internos del país.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Qué anunció Lula?
El presidente de Brasil defenderá el sistema de pagos Pix en una reunión con Trump.

¿Quiénes se encontrarán?
Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump se reunirán en la ONU.

¿Cuándo será el encuentro?
El encuentro está previsto para septiembre, durante la Asamblea General de la ONU.

¿Qué es el Pix?
Es un sistema de pagos creado en 2020 que permite transacciones 24/7 en Brasil.

¿Cuál es el contexto de la reunión?
Se enmarca en tensiones comerciales y aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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