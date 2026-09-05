Lula defenderá el sistema de pagos Pix ante Trump en la Asamblea de la ONU

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, para defender el sistema de pagos del Banco Central brasileño, conocido como Pix. Este sistema ha sido utilizado por Washington como argumento para imponer aranceles a Brasil.

Durante un acto político en São José do Rio Preto, en el estado de San Pablo, Lula da Silva expresó su intención de defender el sistema de pagos Pix en un encuentro previsto para septiembre con Trump, en el contexto de la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo en Nueva York.

"Voy a encontrarme con Trump en la ONU y decirle que haga un Pix y vea lo bueno que es", afirmó.

El sistema Pix fue implementado por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2020, permitiendo realizar pagos y transferencias en cualquier momento del día, todos los días de la semana. Este mecanismo se ha convertido en uno de los principales métodos de pago en el país.

Las declaraciones de Lula da Silva surgen en medio de tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, que incluyen aranceles adicionales de hasta el 25 por ciento para ciertos productos brasileños, además de cuestionamientos sobre el sistema digital de pagos en Brasil.

El gobierno de Brasil ha rechazado estas medidas, argumentando que las diferencias comerciales deben resolverse a través del diálogo y la negociación, sin injerencias en los asuntos internos del país.

AgenciaNA