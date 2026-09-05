La erupción del volcán Anak Krakatau causa la cancelación de vuelos en Yakarta

YAKARTA — La actividad del volcán Anak Krakatau en Indonesia se intensificó en las primeras horas del domingo, resultando en la cancelación de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta. La ceniza volcánica se ha dispersado por diversas áreas del oeste del país, generando preocupación entre las autoridades y la población.

Según la Agencia Geológica de Indonesia, el volcán, situado en el estrecho de Sunda entre Java y Sumatra, había mostrado signos de actividad desde el sábado, y su erupción se registró a las 3:53 a.m. del domingo, con una duración de 30 segundos.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas ni se ha emitido ninguna orden de evacuación, dado que el asentamiento más cercano se encuentra a más de 16 kilómetros (10 millas) de distancia. Sin embargo, la agencia instó a residentes y turistas a mantener una distancia mínima de 3 kilómetros (1.9 millas) del cráter.

La ceniza volcánica se ha extendido a lo largo de partes de Yakarta y de la provincia de Lampung, en el extremo sur de Sumatra, según informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.

El aeropuerto emitió un comunicado indicando que, debido al aumento de la actividad volcánica, se suspendieron las operaciones de vuelo entre las 5:30 a.m. y las 9:30 a.m. del domingo. Muchos pasajeros en el aeropuerto, el más transitado del país, buscaban reembolsos y recuperaban su equipaje mientras las pantallas de salidas mostraban un aumento en la cantidad de vuelos cancelados.

La agencia de vulcanología de Indonesia, junto con el Centro Darwin de Avisos de Ceniza Volcánica en Australia, ha utilizado imágenes satelitales para identificar dos nubes de ceniza generadas por la erupción. Una de estas nubes alcanzó una altura de 6.100 metros (20.000 pies) y se desplazó hacia el noreste, afectando áreas de Banten, Java Occidental y aguas cercanas, mientras que la segunda nube llegó a los 15.200 metros (50.000 pies) cubriendo partes de Banten, Lampung, Bengkulu y el océano Índico al oeste de Sumatra.

Cabe recordar que el Anak Krakatau es conocido por su actividad explosiva, que en 2018 provocó un tsunami que causó la muerte de al menos 430 personas en Sumatra y Java.