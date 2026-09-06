Apagones en Sudán fomentan la energía solar, pero su costo limita el acceso para muchos

FOTO: Apagones por la guerra en Sudán impulsan energía solar, pero el costo excluye a muchos

OMDURMÁN, Sudán — Desde hace cerca de un año, Randa al-Mansour, una ama de casa de 31 años, ha tenido que depender de paneles solares instalados en la azotea de su edificio debido a los apagones frecuentes que afectan a la red eléctrica del país, sumido en un conflicto bélico.

"Estamos sufriendo muchísimo", comentó Al-Mansour, quien vive con sus tres hijos en Omdurman, en las cercanías de la capital Jartum. "Cuando los niños llegan a la escuela por la mañana, no encuentran electricidad allí, así que se ven obligados a regresar a casa, donde tampoco hay", agregó. "Les resulta muy difícil estudiar con una temperatura tan alta".

Desde abril de 2023, el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar, han estado en conflicto, resultando en al menos 59.000 muertes, aunque organizaciones humanitarias advierten que la cifra real podría ser aún mayor. Además, cerca de 13 millones de personas han sido desplazadas por la violencia.

Este conflicto ha exacerbado la presión sobre una infraestructura eléctrica ya debilitada, lo que ha llevado a muchos sudaneses a buscar alternativas energéticas, especialmente durante el intenso calor del verano. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los daños a la red eléctrica se estiman en 3.000 millones de dólares.

"Optamos por la energía solar como una forma de adaptarnos a esta situación", explicó Al-Mansour, quien sostiene a su familia con remesas de su esposo, que trabaja en Arabia Saudí. "Sin embargo, no todos en Sudán pueden permitirse esta solución".

En los últimos meses, en la capital han proliferado las vallas publicitarias que promocionan paneles solares, baterías e inversores, mientras más sudaneses consideran hacer la transición a la energía solar.

"Para una familia de bajos ingresos, instalar un sistema de paneles solares es un sacrificio enorme, pero una elección inevitable", afirmó Mohey Eddin Abu-Bark, propietario de un negocio de sistemas solares en Jartum. Un sistema solar doméstico típico de 10 kilovatios cuesta casi 5.000 dólares, una suma considerable en un país donde la pobreza es generalizada.

Manahel Madany, una funcionaria de 43 años que padece diabetes, también enfrenta dificultades para hacer la transición a la energía solar, a pesar de necesitar electricidad constante para su refrigerador, donde guarda insulina. "Cada tres o cuatro días, me veo obligada a tirar todas mis reservas de insulina después que se echan a perder por el calor y los cortes de electricidad", lamentó.

La mujer vive en una casa de dos habitaciones junto a su madre y su hermana en Omdurman, y, como muchos sudaneses, las tres se ven obligadas a dormir en el patio de la vivienda para escapar del intenso calor interior.

"No todas las farmacias pueden permitirse instalar paneles solares para el almacenamiento médico, y por eso la mayoría de los medicamentos se han vuelto inaccesibles", destacó Madany. La Red de Médicos de Sudán, que monitoriza la violencia en el país, advirtió que los continuos cortes de electricidad podrían afectar a los pacientes en los hospitales, especialmente a aquellos que requieren atención constante, como los enfermos renales.

Según el Banco Mundial, al menos el 30% de la población de Sudán no tiene acceso a la electricidad, siendo las zonas rurales las más afectadas. Las condiciones en los centros urbanos conectados a la red también han empeorado, y en los últimos meses, los apagones han llegado a durar hasta 16 horas en muchas partes del país, de acuerdo a funcionarios del Departamento de Electricidad.

La producción de electricidad ha caído de 4.400 megavatios antes de la guerra a 1.100 megavatios, ya que muchas centrales eléctricas han sido impactadas por drones lanzados por las FAR, y casi la mitad de los mejores ingenieros y técnicos eléctricos de Sudán han abandonado el país desde 2023.

Sudán tiene un potencial significativo para generar energía solar, con más de 4.000 horas de sol al año, según la ONU. Sin embargo, el alto costo inicial de los sistemas solares importados y la depreciación de la moneda local complican la transición hacia una energía más limpia.

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Yassir Abdullah reportó desde Shendi, Sudán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.