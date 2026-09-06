Explosión de camión cisterna en Irán: 11 muertos y 7 heridos tras el accidente
Un camión cisterna de combustible estalló en el oeste de Irán, provocando la muerte de 11 personas y dejando a siete más heridas, según informaron medios locales. El incidente ocurrió cerca de Sanandaj.
FOTO: Explosión de camión cisterna en oeste de Irán deja 11 muertos y 7 heridos
TEHERÁN, Irán (AP) — Un camión cisterna de combustible explotó en el oeste de Irán, lo que dejó 11 muertos y siete heridos, reportaron medios estatales.
IRNA publicó a última hora del sábado que el camión cisterna chocó contra otros vehículos antes de incendiarse cerca de una estación de la policía de tránsito, próxima a la ciudad kurda de Sanandaj, a unos 400 kilómetros (248 millas) al oeste de la capital, Teherán. El reporte atribuyó el hecho a un sistema de frenos defectuoso.
Los heridos fueron trasladados a hospitales.
En 2018, un incidente vial similar entre un camión cisterna de combustible y un autobús interurbano de pasajeros cerca de Sanandaj dejó 15 muertos y cuatro heridos.
Los incidentes de carretera y de tránsito dejan cada año más de 17.000 muertos en Irán. Expertos atribuyen la alta tasa de mortalidad a vehículos inseguros, el incumplimiento de las normas de tránsito y servicios de emergencia inadecuados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un camión cisterna de combustible explotó, causando 11 muertes y 7 heridos.
¿Dónde sucedió?
El accidente tuvo lugar cerca de Sanandaj, en el oeste de Irán.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
La explosión se reportó a última hora del sábado.
¿Cuál fue la causa del incidente?
Se atribuyó a un sistema de frenos defectuoso del camión.
¿Qué estadísticas hay sobre accidentes en Irán?
Más de 17.000 personas mueren anualmente en Irán por accidentes de tráfico.
[Fuente: AP]