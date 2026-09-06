Los incendios más peligrosos de Indonesia arden bajo tierra en medio de sequías y El Niño

Los incendios de turba en Indonesia se han intensificado de manera alarmante al comienzo de la temporada de incendios de 2026, impulsados por un El Niño en fortalecimiento y una sequía severa que han secado los humedales, permitiendo que estos incendios ardan subterráneamente durante meses. Estos incendios, que arden lentamente, son especialmente destructivos, ya que liberan una cantidad considerablemente mayor de partículas finas y varios contaminantes en comparación con los incendios forestales tropicales convencionales, mientras que el denso humo dificulta su detección por satélites.

Según estimaciones, los incendios de turba producen tres veces más material particulado fino que otros incendios forestales tropicales, además de cinco veces más dióxido de azufre, tres veces más carbono orgánico y el doble de metano y monóxido de carbono.

La temporada de incendios de 2026 ya había comenzado cuando el instrumento MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo del satélite Aqua de NASA capturó una imagen de la región el 1 de septiembre de 2026. En un mapa anotado, cada punto rojo representa una "detección de fuego", lo que indica que el sensor satelital y un algoritmo identificaron un píxel que contiene anomalías térmicas asociadas con el fuego. Un solo incendio puede generar múltiples detecciones.

Los incendios de turba son un problema persistente en Indonesia, que alberga aproximadamente el 36 por ciento de los humedales de turba tropical del mundo. Durante las sequías severas, estos paisajes, que normalmente están húmedos, pueden secarse lo suficiente como para prenderse fuego. En las últimas tres décadas, tales condiciones han producido repetidamente incendios duraderos que cubren grandes áreas de humo durante semanas, interrumpiendo la vida de millones de personas.

Los incendios forestales ocurren en Indonesia cada año, pero algunas de las temporadas más destructivas en las últimas décadas se produjeron durante El Niño, particularmente en 1997 y 2015. La NOAA evaluó que El Niño estaba presente y fortaleciéndose en agosto de 2026. Este patrón climático comúnmente reduce las precipitaciones en Indonesia. La sequía puede volverse aún más pronunciada cuando El Niño ocurre junto a una fase positiva del Dipolo del Océano Índico, que también estaba en curso.

El investigador Robert Field, de la Universidad de Columbia, quien desarrolló una herramienta llamada Global Fire Weather Database que produce pronósticos experimentales de clima de fuego en tiempo real, comentó: "Indonesia apenas lleva tres semanas de su temporada de incendios, pero estamos viendo que la actividad de incendios se eleva bruscamente, similar a 2015". Field agregó: "El fuerte El Niño está haciendo que la temporada seca sea más seca en las partes propensas a incendios del país y está exacerbando la quema, tal como anticipamos".

La comparación con 2015 es significativa. Después de más de tres meses de incendios ese año, los incendios en Indonesia habían emitido 1.75 mil millones de toneladas de equivalentes de gases de efecto invernadero, más de lo que emite Japón en un año completo. Para el 2 de septiembre de 2026, los incendios ya habían liberado aproximadamente el 10 por ciento de la cantidad producida durante la crisis de 2015.

Indonesia también experimentó una sequía severa y generalizada durante el verano de 2026, similar a lo que ocurrió en 2015. Datos de la agencia meteorológica indonesia mostraron que aproximadamente el 90 por ciento del país recibió poca o ninguna lluvia a principios de agosto.

Bajo condiciones normales, los depósitos de turba en Kalimantan, Sumatra y Papúa son demasiado húmedos para que el fuego se mueva bajo tierra. La sequía cambia drásticamente esta situación, permitiendo que las llamas entren en la turba y continúen ardiendo por debajo de la superficie. Field advirtió: "Los incendios en la superficie son menos preocupantes, pero cuando los incendios se vuelven subterráneos, simplemente no se detendrán. Seguirán ardiendo hasta que lleguen las lluvias en octubre o noviembre".

Indonesia confía en observaciones de satélites de NASA y NOAA para seguir los incendios activos en tiempo casi real. MODIS y VIIRS son algunos de los principales instrumentos utilizados. El Ministerio de Bosques de Indonesia opera la plataforma de monitoreo de incendios SiPongi, que utiliza datos de MODIS y VIIRS, y el sistema contó 946 puntos calientes el 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, el monitoreo satelital tiene limitaciones importantes. MODIS y VIIRS pueden tener dificultades para detectar incendios ocultos por humo denso o nubes, que arden bajo el dosel forestal o que están humeando bajo tierra dentro de los depósitos de turba. De hecho, cuando los incendios en Indonesia se vuelven especialmente intensos, el número de incendios detectados por MODIS o VIIRS puede disminuir porque el humo bloquea la vista de los satélites.

El ecólogo Mark Cochrane, del Centro de Ciencia Ambiental de la Universidad de Maryland, quien ha realizado investigaciones de campo sobre incendios de turba en Indonesia durante casi una década, mencionó: "Los peores eventos de humo, paradójicamente, pueden ser los más difíciles de observar desde el espacio con MODIS y VIIRS".

Parte de la vulnerabilidad moderna de Indonesia a los incendios puede rastrearse a décadas atrás. Según Cochrane, la extensa construcción de canales de riego y el drenaje de pantanos de turba durante la década de 1990, realizado en parte para crear grandes plantaciones de arroz, redujo los niveles de agua en áreas húmedas y volvió el paisaje más combustible. Las plantaciones de palma aceitera y otros cultivos forestales también son comunes en la región.

Después de la inusualmente grave temporada de incendios de 2015, los gobiernos y otras organizaciones intentaron revertir parte de ese daño. Los proyectos incluyeron el bloqueo de canales de riego para ayudar a restaurar los humedales, fortalecer las capacidades de lucha contra incendios y aumentar los esfuerzos para prevenir igniciones accidentales por parte de humanos.

El año 2026 podría ser una prueba importante de las protecciones contra incendios implementadas. Shi Jun Wee, un estudiante de posgrado de la Universidad de Maryland, quien forma parte de un equipo que trabaja con NASA y MapBiomas para desarrollar métodos mejorados para detectar incendios en el sotobosque que MODIS y VIIRS pueden perder, comentó: "Este año será una verdadera prueba de estrés de las medidas que se implementaron después de 2015".

Wee planeó seguir las condiciones utilizando el navegador de datos Worldview de NASA, FIRMS (Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos), HLS (Observaciones Harmonizadas de Landsat y Sentinel-2) y GFED (Base de Datos Global de Emisiones de Incendios).

Los efectos de los incendios ya se están sintiendo en Indonesia y en los países vecinos. Funcionarios indonesios advirtieron que grandes porciones de la población han estado expuestas a humo peligroso. Según informes, algunas escuelas han comenzado a cambiar a clases remotas, nueve parques nacionales han cerrado y varios vuelos han sido retrasados debido al denso humo.

Cochrane advirtió que la atención al problema a menudo aumenta durante las temporadas de incendios importantes de El Niño y disminuye una vez que las condiciones mejoran. "Las personas tienden a enfocarse en estos incendios durante un El Niño y luego olvidarse de ellos", dijo Cochrane. "Necesitamos un enfoque sostenido, incluso durante los años en que no son tan graves, para resolver esto. Estos incendios generan una cantidad tremenda de emisiones".