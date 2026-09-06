Sajonia-Anhalt vota en elecciones clave que podrían marcar un hito para la ultraderecha en Alemania

MAGDEBURGO, Alemania — En un acontecimiento significativo para la política alemana, la región de Sajonia-Anhalt llevó a cabo el domingo elecciones que podrían resultar en la elección del primer gobernador ultraderechista en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Las elecciones al Parlamento estatal en esta región, que cuenta con una población de 2,1 millones de habitantes al oeste de Berlín, han adquirido una relevancia notable, ya que representan la oportunidad más concreta hasta la fecha para que el partido de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD) acceda al cargo de gobernador.

De concretarse este hecho, sería un hito en los 13 años de existencia del partido, en un contexto marcado por un descontento generalizado hacia un gobierno nacional que aún no logra convencer a los votantes de su capacidad para reactivar la economía del país. Además, sería un golpe simbólico para el canciller Friedrich Merz, cuyo partido de centroderecha ha gobernado en Sajonia-Anhalt durante 24 años.

La AfD se ha consolidado como el principal partido de oposición en el Parlamento nacional y ha tenido un apoyo especialmente fuerte en el este de Alemania, una región que, tras la caída del muro, aún enfrenta desafíos económicos. Su candidato a gobernador, Ulrich Siegmund, ha declarado que "aquí escribiremos historia".

A pesar de su sólido apoyo, las posibilidades de la AfD de alcanzar el poder son inciertas, incluso si obtienen una victoria clara sobre sus rivales. Se espera que AfD busque obtener una mayoría absoluta en el Parlamento estatal, superando así el llamado "cortafuegos" que impide a los partidos tradicionales colaborar con ellos, dado que su rama regional ha sido clasificada por la agencia de inteligencia interior como un grupo de ultraderecha.

Los copresidentes nacionales de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, han afirmado que el partido desea aplicar la ley del país, especialmente en temas de migración, y garantizar que Alemania siga siendo un lugar donde valga la pena vivir. Criticaron el desempeño de los otros partidos y afirmaron que una mayoría absoluta para AfD es "casi la única oportunidad de cambiar de rumbo".

En contraste, Merz ha advertido que un gobierno de AfD podría resultar en un autogol económico. "Si el próximo lunes hubiera una mayoría absoluta para un partido populista de derecha, entonces los inversores internacionales se lo pensarán dos veces antes de decidir si siguen invirtiendo en Sajonia-Anhalt", afirmó.

El candidato de AfD, Siegmund, ha indicado que solo buscará ser elegido gobernador si el partido logra una mayoría absoluta, argumentando que es necesario romper el ciclo de partidos que no cumplen sus promesas electorales. La posibilidad de que AfD logre esa mayoría dependerá también de si otros partidos, como los socialdemócratas de centroizquierda y Los Verdes, superan el umbral del 5% necesario para mantener representación en el Parlamento.

El actual gobernador, Sven Schulze, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, ha afirmado que no trabajará con AfD, asegurando que su partido lo respalda "al 100%". Sin embargo, si AfD termina en primer lugar sin alcanzar una mayoría, Schulze podría enfrentar el desafío de formar un gobierno estable, posiblemente necesitando la colaboración de partidos más pequeños, lo que podría resultar complicado debido a la negativa de la CDU a colaborar con la izquierda.

La votación del domingo es solo el inicio de una serie de elecciones desafiantes para la CDU y sus socios, con dos elecciones más programadas para el 20 de septiembre en regiones clave del este de Alemania.