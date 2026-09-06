Irán asegura haber atacado un barco estadounidense en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones

FOTO: Irán afirma que atacó barco de EEUU en el estrecho de Ormuz, en plena escalada de combates

EL CAIRO — El gobierno de Irán anunció que el pasado domingo realizó un ataque contra una embarcación no tripulada perteneciente a Estados Unidos, que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz. Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre ambas naciones, que han intensificado las tensiones en la región.

La administración estadounidense no ha confirmado el ataque reportado, el cual tuvo lugar un día después de que el ejército de Estados Unidos informara sobre ataques a tres petroleros iraníes en represalia por un ataque previo con misiles contra sus buques de guerra.

El conflicto se inició el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán. A pesar de que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, los enfrentamientos han continuado, con ambas partes buscando infligir daños tanto militares como económicos, ante el estancamiento de las negociaciones.

La reanudación de los combates la semana pasada, luego de un mes de relativa calma, ha llevado a que el estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes aledañas vuelvan a ser blanco de ataques. En estos incidentes, al menos cinco personas perdieron la vida durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán.

El enfoque del gobierno del presidente Donald Trump parece ser de doble vía, atacando militarmente en el estrecho mientras persigue a instituciones financieras internacionales que operan con fondos iraníes.

Los líderes de línea dura en Teherán han manifestado su determinación de resistir, a pesar de haber enfrentado sanciones durante décadas. Irán ha desarrollado métodos para eludir estas sanciones y ha logrado mantener sus exportaciones de petróleo mediante el uso de una flota clandestina que transporta crudo a compradores internacionales.

El programa nuclear de Irán, que fue un factor clave en el inicio del conflicto, debía ser tratado en negociaciones que se desmoronaron poco después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio. Diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania están considerando remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por incumplimientos en sus obligaciones de no proliferación nuclear.

La estrategia de Teherán parece centrarse ahora en el control del estrecho de Ormuz, vital para el tránsito mundial de petróleo y gas natural, que antes del conflicto se consideraba una vía marítima internacional.