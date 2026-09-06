FIA Fórmula 2: Buen punto para Varrone, 10° y otra espectacular victoria para Dürksen en Italia

Joshua Dürksen consiguió su octava victoria récord en la Carrera Principal de la Ronda 10 del Campeonato Internacional de Fórmula 2 FIA y la cuarta de la temporada 2026, arrasando en el fin de semana de Monza -5.793 mts.- y añadiendo la victoria principal a su éxito en el Sprint de ayer. Nicolas Varrone del VAR Racing fue 10°.

El argentino regresó a los puntos después de una serie de carreras con malos resultados, tras finalizar 11° y beneficiarse con la penalización del noruego Martinius Stenshorne que lo había dejado sin pista en un pasaje de la competencia. El de hoy, es su primer punto desde la Ronda 3 en Canadá y lo mantiene 19° en el torneo con 15 unidades.

En la punta, el piloto paraguayo Dürksen tomó la delantera en la primera vuelta y tras intercambiar posiciones con su compañero Rafael Câmara antes de la fase de parada en boxes, tomó el mando de la carrera luego de las paradas obligatorias. El brasileño terminó segundo para sumar importantes puntos del Campeonato, mientras que Noel León de Campos Racing continuó su buena forma con el tercer lugar.

Duerksen se había escapado más de un segundo después de la última reanudación de AS, pero en la vuelta 23 el brasileño estaba de nuevo a medio segundo del líder de la carrera y muy dentro del alcance del DRS del líder de la carrera. Llevaba consigo a León, equidistante detrás en tercer lugar. Bennett pudo adelantar a Dunne con DRS en la vuelta 25 para ocupar la cuarta posición en la primera curva. En las últimas tres vueltas la lucha por la cuarta posición continuó, con Dunne mirando a Bennett en la curva 1, pero Miyata y Tsolov se unieron a la batalla.

En el penúltimo recorrido, Câmara forzó una maniobra defensiva de Dürksen en la primera curva, acercándose a 0,5 s del líder de la carrera. Câmara redujo la diferencia a sólo 0,3 segundos de cara a la Parabólica, pero no pudo encontrar un espacio para el sobrepaso y Dürksen duplicó su ventaja en Monza para ganar la carrera principal. Apenas, cruzada la bandera, el guaraní detuvo su coche a un costado de la pista y su coche tomó fuego en la parte trasera, denotando un grave inconveniente que -por fortuna- no le impidió vencer.

León completó el podio por delante de Bennett y Miyata entre los cinco primeros. Dunne mantuvo a raya a Tsolov en las últimas vueltas para ocupar el sexto lugar, mientras que Inthraphuvasak, Oliver Goethe y Nico Varrone completaron los puntos hasta el décimo.

La palabra clave - Joshua Dürksen, Invicta Racing

"Creo que es una sensación irreal. Todavía no puedo creer que haya ganado ambas carreras este fin de semana en Monza, así que una tasa de victorias del 100%. Simplemente increíble. Monza es un lugar tan especial. Es tan histórico, amo este lugar, amo el área alrededor de Monza, amo Italia, ha sido increíble. Este es un sueño hecho realidad y estoy muy agradecido con Dios por tener esta oportunidad".

Así, quedó el campeonato

Nikola Tsolov sigue siendo el líder del campeonato de cara a Madrid, con 177 puntos. Rafael Câmara sube al segundo puesto, ahora a 11 puntos con 166. Gabriele Minì cae al tercer puesto y se mantiene con 147. Alexander Dunne es cuarto con 118 puntos, sólo cuatro por delante de Noel León, que sube a 114 en quinto lugar.

En la clasificación por equipos, Campos Racing lidera el camino con 291 puntos, por delante de Invicta Racing con 244. MP Motorsport es tercero con 184, cuatro por delante de Rodin Motorsport en cuarto lugar. ART Grand Prix completa los cinco primeros con 151 en su cuenta.

Lo que sigue

Nos dirigimos a Madrid y al nuevo circuito de ''Madring'' para la décima ronda de la campaña 2026 del 11 al 13 de septiembre.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula2.com