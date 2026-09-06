Putin se reunió con enviados de EE.UU. en Moscú para discutir Ucrania y la cooperación bilateral
El presidente ruso se reunió con Steve Witkoff y Jared Kushner en un encuentro que duró más de tres horas.
FOTO: Un momento de la reunión.
Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones profundas y constructivas con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, en un ambiente de confianza en Moscú, según lo informado por Yury Ushakov, funcionario del Kremlin, el domingo por la mañana.
Ushakov destacó que el diálogo abordó cuestiones de gran relevancia en un entorno de trabajo informal durante una cena. La disposición de Rusia para colaborar con Estados Unidos en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas respecto a la crisis de Ucrania fue reafirmada por Putin.
Además, Ushakov mencionó que la parte rusa ofreció una evaluación clara sobre la situación actual en el marco de la operación militar especial. "Se hizo hincapié en los avances logrados por el ejército ruso en el terreno de combate, mostrando confianza en alcanzar los objetivos establecidos y la necesidad de eliminar las causas del conflicto", subrayó.
El diálogo no se limitó a la crisis de Ucrania, sino que también se discutieron temas económicos y potenciales proyectos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, según informó Ushakov.
Negociaciones constructivas y efectivas
En términos generales, las negociaciones fueron consideradas oportunas y beneficiosas para ambas partes, según el reporte de Xinhua. Se confirmó que los líderes de ambos países continuarán en contacto personal, y que el trabajo a través de Witkoff y Kushner proseguirá.
Las conversaciones se extendieron por tres horas y 10 minutos.
Ushakov también indicó que los enviados estadounidenses se comprometieron a transmitir las observaciones y evaluaciones de Putin durante sus próximos encuentros en Kiev, con el objetivo de avanzar hacia una solución pacífica y duradera en el conflicto de Ucrania.
Lectura rápida
¿Qué se discutió en la reunión?
Se abordaron temas sobre la crisis de Ucrania y posibles proyectos económicos entre Rusia y EE.UU.
¿Quiénes participaron en las conversaciones?
El presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.
¿Cuánto duraron las conversaciones?
Las negociaciones se extendieron por tres horas y 10 minutos.
¿Qué afirmó Putin sobre Ucrania?
Reafirmó la disposición de Rusia para colaborar con EE.UU. en la búsqueda de soluciones diplomáticas.
¿Cuál fue el contexto de la reunión?
Se realizó en un ambiente de confianza durante una cena informal en Moscú.
[Fuente: Noticias Argentinas]