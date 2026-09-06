Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones profundas y constructivas con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, en un ambiente de confianza en Moscú, según lo informado por Yury Ushakov, funcionario del Kremlin, el domingo por la mañana.

Ushakov destacó que el diálogo abordó cuestiones de gran relevancia en un entorno de trabajo informal durante una cena. La disposición de Rusia para colaborar con Estados Unidos en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas respecto a la crisis de Ucrania fue reafirmada por Putin.

Además, Ushakov mencionó que la parte rusa ofreció una evaluación clara sobre la situación actual en el marco de la operación militar especial. "Se hizo hincapié en los avances logrados por el ejército ruso en el terreno de combate, mostrando confianza en alcanzar los objetivos establecidos y la necesidad de eliminar las causas del conflicto", subrayó.

El diálogo no se limitó a la crisis de Ucrania, sino que también se discutieron temas económicos y potenciales proyectos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, según informó Ushakov.

Negociaciones constructivas y efectivas

En términos generales, las negociaciones fueron consideradas oportunas y beneficiosas para ambas partes, según el reporte de Xinhua. Se confirmó que los líderes de ambos países continuarán en contacto personal, y que el trabajo a través de Witkoff y Kushner proseguirá.

Las conversaciones se extendieron por tres horas y 10 minutos.

Ushakov también indicó que los enviados estadounidenses se comprometieron a transmitir las observaciones y evaluaciones de Putin durante sus próximos encuentros en Kiev, con el objetivo de avanzar hacia una solución pacífica y duradera en el conflicto de Ucrania.