Vélez se impone ante Estudiantes y se une a la lucha por la punta de la Zona A
Con un gol de Ronaldo Martínez, Vélez Sarsfield logró una victoria importante tras su eliminación en la Copa Argentina y se posiciona junto a Instituto y Gimnasia como líderes del grupo.
FOTO: Vélez volvió a ganar y se sumó a Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba como punteros de la Zona A.
Vélez Sarsfield logró una victoria clave al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio José Amalfitani. Este triunfo permite al equipo del Fortín sumarse a los punteros de la Zona A, junto a Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza.
El único gol del encuentro fue anotado por Ronaldo Martínez a los 40 minutos del primer tiempo. Martínez recibió un pase de cabeza de Thiago Silvero y, con un remate preciso en el área, selló la victoria para su equipo. Este resultado llega en un momento crucial, ya que Vélez había sido eliminado recientemente de la Copa Argentina.
Con este triunfo, el equipo dirigido por Lucas González busca recuperar la confianza y mantenerse en la pelea por el título del torneo local. La victoria no solo es un alivio para la afición, sino también un impulso anímico tras las dificultades enfrentadas en la copa.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Vélez Sarsfield ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata.
¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue anotado por Ronaldo Martínez.
¿Cuándo se jugó el encuentro?
El partido se disputó el 5 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro se realizó en el estadio José Amalfitani.
¿Qué significa esta victoria para Vélez?
Con este triunfo, Vélez se une a Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza como punteros de la Zona A.
[Fuente: Noticias Argentinas]