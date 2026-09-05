Vélez se impone ante Estudiantes y se une a la lucha por la punta de la Zona A

FOTO: Vélez volvió a ganar y se sumó a Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba como punteros de la Zona A.

Vélez Sarsfield logró una victoria clave al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio José Amalfitani. Este triunfo permite al equipo del Fortín sumarse a los punteros de la Zona A, junto a Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

El único gol del encuentro fue anotado por Ronaldo Martínez a los 40 minutos del primer tiempo. Martínez recibió un pase de cabeza de Thiago Silvero y, con un remate preciso en el área, selló la victoria para su equipo. Este resultado llega en un momento crucial, ya que Vélez había sido eliminado recientemente de la Copa Argentina.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Lucas González busca recuperar la confianza y mantenerse en la pelea por el título del torneo local. La victoria no solo es un alivio para la afición, sino también un impulso anímico tras las dificultades enfrentadas en la copa.