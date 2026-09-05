En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez se impone ante Estudiantes y se une a la lucha por la punta de la Zona A

Con un gol de Ronaldo Martínez, Vélez Sarsfield logró una victoria importante tras su eliminación en la Copa Argentina y se posiciona junto a Instituto y Gimnasia como líderes del grupo.

05/09/2026 | 23:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vélez volvió a ganar y se sumó a Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba como punteros de la Zona A.

FOTO: Vélez volvió a ganar y se sumó a Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba como punteros de la Zona A.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Vélez Sarsfield logró una victoria clave al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio José Amalfitani. Este triunfo permite al equipo del Fortín sumarse a los punteros de la Zona A, junto a Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

El único gol del encuentro fue anotado por Ronaldo Martínez a los 40 minutos del primer tiempo. Martínez recibió un pase de cabeza de Thiago Silvero y, con un remate preciso en el área, selló la victoria para su equipo. Este resultado llega en un momento crucial, ya que Vélez había sido eliminado recientemente de la Copa Argentina.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Lucas González busca recuperar la confianza y mantenerse en la pelea por el título del torneo local. La victoria no solo es un alivio para la afición, sino también un impulso anímico tras las dificultades enfrentadas en la copa.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Vélez Sarsfield ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata.

¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue anotado por Ronaldo Martínez.

¿Cuándo se jugó el encuentro?
El partido se disputó el 5 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro se realizó en el estadio José Amalfitani.

¿Qué significa esta victoria para Vélez?
Con este triunfo, Vélez se une a Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza como punteros de la Zona A.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf