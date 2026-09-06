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Choque entre dos autos en Palermo dejó a cinco adultos sin lesiones en plena madrugada

Un fuerte choque ocurrió en la madrugada del domingo en Palermo, involucrando a cinco adultos que, tras el impacto, rechazaron atención médica en el lugar.

06/09/2026 | 09:34Redacción Cadena 3

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Choque entre dos autos en Palermo dejó a cinco adultos sin lesiones en plena madrugada

FOTO: Choque entre dos autos en Palermo dejó a cinco adultos sin lesiones en plena madrugada

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Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Un violento accidente de tránsito tuvo lugar este domingo a las 5:48 en la avenida del Libertador al 2800, en el barrio de Palermo. La colisión se produjo a la altura del 2882, entre las avenidas Scalabrini Ortiz y Casares, y requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

En los vehículos involucrados viajaban tres hombres y dos mujeres, todos adultos, quienes recibieron asistencia en el lugar por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). A pesar de la gravedad del impacto, los cinco ocupantes decidieron no recibir atención médica, lo que evitó su traslado a hospitales.

La colisión activó un operativo de emergencia en las primeras horas de la mañana, justo cuando el tráfico en la zona comenzaba a aumentar. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni derivaciones a centros de salud tras el incidente.

Posteriormente a la asistencia inicial, las pericias quedaron a cargo de la Comuna 12C, que llevará a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias que llevaron al choque. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre posibles restricciones de tránsito en el área.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Palermo?
Un choque entre dos autos se registró en la avenida del Libertador.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El siniestro tuvo lugar el domingo 6 de septiembre a las 5:48.

¿Quiénes estaban involucrados?
En el accidente viajaban tres hombres y dos mujeres, todos adultos.

¿Hubo heridos?
No se reportaron heridos ni fue necesario trasladar a los ocupantes a hospitales.

¿Quién investiga el accidente?
Las pericias están a cargo de la Comuna 12C para determinar las causas del choque.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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