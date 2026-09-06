Confusión en morgue de Moreno: imputan a policía por error en identificación de cuerpos

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – Dos cuerpos fueron confundidos en una morgue del partido bonaerense de Moreno, lo que provocó el inicio de una causa contra una policía, cuya defensa niega su responsabilidad y sostiene que detrás del hecho estaría Roberto Espinosa, un perito que participó de la polémica autopsia a Natacha Jaitt y que ya había sido echado como director de un hospital.

La Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez lleva adelante desde agosto de este año la pesquisa que busca establecer qué pasó con los cuerpos de Adolfo Brizuela y Pedro Manuel Peñalver en la morgue. El primero de ellos vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad, mientras que el segundo era veterano de la Guerra de Malvinas.

Se supo que hubo un cruce de cuerpos, por lo que Brizuela fue quien terminó siendo enterrado con honores y no Peñalver, y se inició una investigación judicial para saber qué desencadenó el brusco error.

Con el avance de la causa se imputó a la Sargento Ingrid Liliana Gitzel, funcionaria policial y evisceradora de la Morgue Policial de Moreno-General Rodríguez, quien ese 3 de agosto intervino en los procedimientos judiciales iniciados por averiguaciones de causales de muerte de ambos fallecidos.

De acuerdo a lo expuesto en la causa a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, Gitzel estaba a cargo de realizar las diligencias propias del levantamiento, identificación, rotulación de los cuerpos y traslado de los cadáveres.

Se indica que "la imputada no habría procedido a efectuar la debida rotulación e identificación de los cadáveres en los respectivos lugares de óbito, trasladándolos posteriormente a la Morgue Policial sin encontrarse correctamente individualizados, pese a que dicha diligencia constituía un acto propio de sus funciones y resultaba esencial para preservar la correcta trazabilidad e identificación de los cuerpos".

Una vez ingresados a la Morgue Policial, los cadáveres fueron rotulados recién en dicha dependencia, oportunidad en la cual, como consecuencia de la omisión previamente descripta, "se produjo una incorrecta identificación de ambos cuerpos, siendo posteriormente sometidos a las correspondientes autopsias e ingresados y registrados bajo identidades distintas, generándose una alteración en la individualización y trazabilidad de los restos".

Rodrigo Tripolone, abogado de Gitzel, conversó con NA y fue claro: su clienta no tendría relación con el hecho del que se la acusa, al sostener que rotuló los cuerpos de forma correcta, los dejó en la cámara frigorífica y se retiró del lugar.

"Cuando no era su guardia, el médico que correspondía hacer la autopsia se habría abocado a hacer el estudio del más urgente, que era el Veterano de Malvinas, pero habrían tomado equivocadamente el cuerpo de Brizuela, que había estado en estado de indigencia", expuso Tripolone.

En este sentido, aclaró que los peritos habrían realizado la necropsia de manera irregular "porque no constataron en el informe la identidad, la vestimenta, las marcas presentadas, para luego entregarles el cuerpo de Brizuela a la familia de Peñalver", aclara, además, que "la autopsia se habría hecho de forma muy desprolija, sin quitarle la ropa".

Brizuela fue enterrado con honores y la vida de todos continuó, pero el caso se descubrió cuando la Policía se acercó hasta la casa de la familia de Peñalver para advertirles que presentaba marcas en el cuello y que se investigaba un homicidio, pero en realidad se trataba de otro cuerpo.

"Se habrían dado cuenta de que se habían equivocado cuando revisan la morgue y encuentran el cuerpo del veterano, por lo que se había enterrado a otra persona", contó Tripolone.

El abogado de Gitzel expuso que, ante el grave error, el jefe de la morgue habría ideado un plan para responsabilizar a su clienta: "Todo estaba dirigido a imputar únicamente a mi asistida".

Tripolone sostiene que no es un desconocido: se trataría de Roberto Espinosa, un perito que participó de la polémica autopsia a Natacha Jaitt y que ya había sido echado como director de un hospital en San Andrés de Giles.

"Ya tendría varios antecedentes, y hace unos meses también habría hecho exactamente lo mismo, entregó a otra familia los cuerpos equivocados", comentó.

Este caso sucedió en febrero de 2025 cuando los cuerpos de Alejandro Javier Ceballos y Raúl Ojeda fueron confundidos al momento de la entrega. Se debió realizar una exhumación y reconocer nuevamente a cada una de las víctimas.

Allanamientos

Este jueves 3 de septiembre se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la Delegación de la Morgue Departamental, situada dentro del Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, tras un pedido de Tripolone al exponer que se estarían adulterando los libros y registros del lugar.

Se hizo entrega de los libros, las planillas correspondientes al mes de agosto de 2026 y el expediente de registro de gestión de cadáveres, en el cual se informa la entrada de los cuerpos, como así también la entrega del certificado de defunción, DNI e informe Estadístico de Defunción.

Respecto a los precintos que tiene colocados cada uno de los cuerpos rotulados, se explicó que los mismos se retiran con los cadáveres y no queda registro alguno de ello en la Morgue Judicial.

Agencia NA