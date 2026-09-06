En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ecuador: 26 pescadores encontrados tras la interceptación de un barco por parte de Estados Unidos

La Armada de Ecuador ha recuperado a 26 pescadores que estaban a bordo de un barco interceptado por fuerzas estadounidenses, vinculados a narcotráfico. Se encuentran en el puerto de Manta.

06/09/2026 | 21:52Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Localizan a 26 pescadores ecuatorianos tras intercepción de EEUU a un barco en el Pacífico

FOTO: Localizan a 26 pescadores ecuatorianos tras intercepción de EEUU a un barco en el Pacífico

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

QUITO — La Armada de Ecuador logró localizar a 26 miembros de la tripulación de un barco pesquero que había sido interceptado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes, según informaron las autoridades el domingo.

El barco, denominado "María Candelaria", se convierte en la cuarta embarcación sometida en un periodo de diez días de operaciones estadounidenses, coordinadas con las autoridades ecuatorianas, según el Comando Sur en el Pacífico.

Los pescadores fueron trasladados al puerto de Manta, donde dos de ellos recibieron atención "prioritaria" debido a problemas de salud preexistentes. Los restantes permanecen en una unidad guardacostas de la Armada, según un comunicado oficial.

Además, se localizaron a ocho pescadores del barco "Conquista II", quienes habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Estos hombres se habían alejado de la embarcación en cuatro pangas (pequeños botes rústicos) durante la intervención marítima realizada el miércoles pasado por las fuerzas estadounidenses, como se detalla en otro comunicado de la Armada.

Las cuatro embarcaciones interceptadas, que incluyen al "OM2" y "Los Tres Hermanos", operaban como estaciones de reabastecimiento flotante para diversas embarcaciones involucradas en el tráfico de drogas, según lo afirmó el Comando Sur a través de sus redes sociales.

Todos los barcos han sido relacionados con la organización criminal conocida como "Los Choneros", la cual ha sido designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Defensa, ha ratificado la versión de las autoridades estadounidenses, aunque los pescadores, sus familiares y diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado las acusaciones.

César Mero, familiar de uno de los pescadores del "María Candelaria", expresó el domingo que "el barco no cargaba absolutamente nada" y argumentó que son bombardeados "sin ninguna evidencia".

Estos incidentes se suman a otros reportes de embarcaciones que han sido interceptadas por fuerzas estadounidenses este año, incluyendo el caso del "Fiorella", de donde ocho pescadores siguen desaparecidos desde enero, mientras que otros regresaron al país después de ser enviados a El Salvador.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
La Armada de Ecuador encontró a 26 pescadores tras la interceptación de su barco por parte de EE. UU.

¿Quiénes están involucrados?
Los pescadores son ecuatorianos y el barco se llama "María Candelaria".

¿Cuándo ocurrió?
La interceptación y la posterior localización de los pescadores se reportaron el 6 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo?
En el océano Pacífico, con los pescadores trasladados al puerto de Manta.

¿Por qué se interceptó el barco?
Por supuestos vínculos con organizaciones de narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf