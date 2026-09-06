Ecuador: 26 pescadores encontrados tras la interceptación de un barco por parte de Estados Unidos

FOTO: Localizan a 26 pescadores ecuatorianos tras intercepción de EEUU a un barco en el Pacífico

QUITO — La Armada de Ecuador logró localizar a 26 miembros de la tripulación de un barco pesquero que había sido interceptado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes, según informaron las autoridades el domingo.

El barco, denominado "María Candelaria", se convierte en la cuarta embarcación sometida en un periodo de diez días de operaciones estadounidenses, coordinadas con las autoridades ecuatorianas, según el Comando Sur en el Pacífico.

Los pescadores fueron trasladados al puerto de Manta, donde dos de ellos recibieron atención "prioritaria" debido a problemas de salud preexistentes. Los restantes permanecen en una unidad guardacostas de la Armada, según un comunicado oficial.

Además, se localizaron a ocho pescadores del barco "Conquista II", quienes habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Estos hombres se habían alejado de la embarcación en cuatro pangas (pequeños botes rústicos) durante la intervención marítima realizada el miércoles pasado por las fuerzas estadounidenses, como se detalla en otro comunicado de la Armada.

Las cuatro embarcaciones interceptadas, que incluyen al "OM2" y "Los Tres Hermanos", operaban como estaciones de reabastecimiento flotante para diversas embarcaciones involucradas en el tráfico de drogas, según lo afirmó el Comando Sur a través de sus redes sociales.

Todos los barcos han sido relacionados con la organización criminal conocida como "Los Choneros", la cual ha sido designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Defensa, ha ratificado la versión de las autoridades estadounidenses, aunque los pescadores, sus familiares y diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado las acusaciones.

César Mero, familiar de uno de los pescadores del "María Candelaria", expresó el domingo que "el barco no cargaba absolutamente nada" y argumentó que son bombardeados "sin ninguna evidencia".

Estos incidentes se suman a otros reportes de embarcaciones que han sido interceptadas por fuerzas estadounidenses este año, incluyendo el caso del "Fiorella", de donde ocho pescadores siguen desaparecidos desde enero, mientras que otros regresaron al país después de ser enviados a El Salvador.