Ursula von der Leyen reafirma apoyo europeo a Groenlandia ante presiones de Trump

FOTO: Von der Leyen ratifica en Groenlandia el apoyo europeo frente a las pretensiones de Trump.

Nuuk, 6 de septiembre (NA) -- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, arribó este domingo a Nuuk con el objetivo de reafirmar el apoyo de la Unión Europea (UE) a Groenlandia y potenciar la presencia europea en el Ártico, en medio de las insistentes demandas del presidente estadounidense Donald Trump por controlar la isla, que es un territorio autónomo de Dinamarca.

Al llegar al aeropuerto de la capital groenlandesa, Von der Leyen fue recibida por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el jefe del Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

La titular de la Comisión Europea permanecerá en la isla hasta el lunes y sostendrá reuniones con ambos mandatarios para discutir la relación de Groenlandia con la UE y la seguridad en el Ártico.

"La última vez que estuve aquí fue hace dos años y, en aquella ocasión, prometí que volvería con un paquete de medidas sustancial. Y hoy puedo decir que voy a cumplir esa promesa," declaró Von der Leyen al llegar a Nuuk.

Esta visita se da en un contexto de creciente interés geopolítico por Groenlandia, un territorio autónomo bajo la soberanía del Reino de Dinamarca, debido a su posición estratégica en el Ártico y sus recursos naturales.

Trump ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de que Estados Unidos controle Groenlandia, argumentando que la isla es clave para la seguridad de su país.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia rechazaron estas pretensiones y defendieron el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro.

Durante su visita, Von der Leyen tiene previsto anunciar un aumento en el apoyo financiero europeo a Groenlandia y firmar una declaración conjunta renovada entre la UE, Dinamarca y el Gobierno groenlandés para fortalecer sus relaciones.

Según el Financial Times, el nuevo paquete de apoyo ascendería a unos 200 millones de euros y estaría destinado a sectores como materias primas estratégicas, energías renovables, conexiones satelitales y cables submarinos.

Von der Leyen, Frederiksen y Nielsen también tienen planeado lanzar un proyecto el lunes para mejorar la conectividad satelital de Groenlandia.

La presidenta de la Comisión Europea había estado en Nuuk por última vez en marzo de 2024, cuando inauguró una oficina de la UE y firmó acuerdos de cooperación por casi 94 millones de euros dirigidos a la educación, formación y transición hacia energías limpias.

Agencia NA