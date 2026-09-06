Hawai se prepara para el impacto del huracán Lowell con alertas de tormenta tropical

LIHUE, Hawai, EE.UU. — Las autoridades hawaianas instaron el domingo a los residentes y visitantes a estar preparados para enfrentar condiciones climáticas severas, incluyendo lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra, a raíz del huracán Lowell, que actualmente se clasifica como un huracán de categoría 3. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha emitido alertas de tormenta tropical para las islas de Kauai y Niihau.

Según el NHC, con sede en Miami, se prevé que Lowell pase al oeste de Kauai entre la noche del lunes y la mañana del martes en su trayectoria hacia el norte. Los meteorólogos advierten que las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 15 y 25 centímetros (6 a 10 pulgadas), con algunos lugares alcanzando hasta 36 centímetros (14 pulgadas).

La Isla Grande de Hawai también se verá afectada, con pronósticos de lluvia entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas), y algunas áreas podrían registrar hasta 30 centímetros (12 pulgadas).

En su avance, Lowell cuenta con vientos máximos sostenidos de 195 km/h (120 mph) y se encuentra a aproximadamente 880 kilómetros (545 millas) al sur-suroeste de Lihue, y a 915 kilómetros (565 millas) al suroeste de Honolulu. Se desplaza hacia el norte a una velocidad de 9 km/h (6 mph), según el NHC.

Los vientos huracanados se extienden hasta 85 kilómetros (50 millas) desde el centro del sistema, mientras que los vientos de tormenta tropical alcanzan hasta 280 kilómetros (175 millas).

El NHC advirtió que las intensas lluvias pueden provocar inundaciones severas y deslizamientos de tierra. Además, una combinación de marejada ciclónica y mareas altas podría inundar áreas costeras que normalmente están secas, con un aumento de hasta un metro (3 pies) en los niveles del agua en Kauai.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Kauai ha instado a los residentes a llenar los tanques de sus vehículos, mantener sus dispositivos electrónicos cargados, reabastecer sus recetas médicas y contar con suficiente agua y alimentos antes de la llegada de la tormenta. También se les ha recomendado prepararse para permanecer en sus hogares por varios días.

En Lihue, una localidad de 8.000 habitantes y sede del principal aeropuerto de Kauai, los residentes comenzaron a abastecerse de alimentos y agua, vaciando los estantes de los supermercados.

La agente inmobiliaria Lori Benkert adquirió un recipiente adicional de propano de 4,5 kilogramos (10 libras) para cocinar en la parrilla en caso de cortes de energía. Benkert, quien administra varias propiedades en Kauai, también ha tapiado dos casas en el lado occidental de la isla.

"Perderemos algo de energía; probablemente se caigan algunos árboles, un montón de ramas", afirmó Benkert. "Lo más probable es que todos simplemente se resguarden".

Mientras tanto, el huracán Marie está generando condiciones de oleaje peligroso a lo largo de la costa de Baja California, México, y del sur de California. Esta tormenta de categoría 1 se localiza a unos 1.120 kilómetros (695 millas) al sur-suroeste de San Diego, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se desplaza en dirección noroeste a 11 km/h (7 mph).

Aunque actualmente no hay avisos ni alertas costeras vigentes, el NHC indica que el oleaje generado por Marie seguirá afectando partes del suroeste de México, la península de Baja California y el sur de California en los próximos días, lo que podría provocar corrientes de resaca potencialmente letales.

Los periodistas de The Associated Press, Wufei Yu, en Phoenix, y David Fischer, en Miami, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.