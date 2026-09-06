FOTO: Indagan a cuatro detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – Este lunes, el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez tomará declaración indagatoria a cuatro nuevos detenidos en la causa por el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Los detenidos son Chieto (36), Olivera (70), Quispe Gallardo (19) y Mansur (52), quienes serán interrogados tras múltiples allanamientos realizados en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, a solicitud de la fiscal Mariela Labozzetta.

Las declaraciones de los detenidos se consideran cruciales. Aunque los investigadores creen que no participaron directamente en los asesinatos, sí se sospecha que forman parte de la segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización delictiva.

La causa permanece bajo secreto de sumario. En este contexto, Lucas Contreras Alderete, abogado de Pequeño J, el principal acusado, expresó su "más profunda preocupación" por la filtración de pruebas sensibles obtenidas durante los allanamientos.

El abogado destacó que estas filtraciones se utilizan para manipular a la opinión pública y presionar sobre la situación procesal de su defendido, Tony Janzen Valverde Victoriano.

Estos acontecimientos se producen a pocos días de cumplirse un año de los brutales asesinatos de Verdi, Del Castillo y Gutiérrez, que se investigan como un posible acto de venganza narco por el robo de droga.

Con estas recientes detenciones, el número total de implicados asciende a 15, incluyendo a Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42), además de los recientemente detenidos.