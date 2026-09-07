Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 6°. La sensación térmica es de 4°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Durante el día de hoy, la temperatura mínima se espera en 4° y la máxima alcanzará los 16°. Las condiciones se mantendrán estables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento seguirá soplando suavemente desde el este.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima similar. El martes 8 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 20°, con cielo despejado. El miércoles 9, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, también con cielo despejado. El jueves 10, la temperatura mínima descenderá a 11° y la máxima será de 19°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, el viernes 11 se espera un cambio significativo, con lluvias intensas y temperaturas que oscilarán entre 2° y 6°.