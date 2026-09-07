Sorbitol, el edulcorante que podría no ser tan inofensivo como se creía

Los edulcorantes artificiales, como el sorbitol, son a menudo promocionados como alternativas más saludables frente al azúcar refinado. Sin embargo, un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis advirtió que el sorbitol podría tener efectos metabólicos que lo hacen menos inofensivo de lo que se pensaba.

El sorbitol, un alcohol de azúcar presente en golosinas y chicles sin azúcar, puede ser convertido en fructosa en el hígado, lo que desencadena efectos metabólicos dañinos similares a los del azúcar común. El estudio, publicado en la revista Science Signaling, forma parte de una serie de investigaciones lideradas por el profesor Gary Patti, quien ha estado estudiando cómo el metabolismo de la fructosa impacta en el hígado y otras partes del cuerpo.

Los hallazgos generan preocupación, ya que el sorbitol está estrechamente relacionado con la fructosa desde el punto de vista metabólico. Patti describió al sorbitol como "una transformación de distancia de la fructosa", lo que significa que el cuerpo puede convertirlo en una forma cercana que podría generar efectos similares.

Para investigar el destino del sorbitol en el organismo, los científicos realizaron experimentos en peces cebra. El sorbitol se añade frecuentemente a productos alimenticios etiquetados como "bajos en calorías", pero también se encuentra de manera natural en frutas de hueso.

Los investigadores descubrieron que el sorbitol no necesariamente proviene directamente de los alimentos. Enzimas del intestino pueden producirlo a partir de la glucosa tras una comida. La cantidad de glucosa y sorbitol consumido, así como los tipos de bacterias presentes en el intestino, determinan su destino final.

El estudio también evidenció que, aunque la producción de sorbitol ha sido históricamente asociada a condiciones como la diabetes, en condiciones saludables, las concentraciones de glucosa en el intestino pueden ser lo suficientemente altas después de comer para activar su producción de manera significativa.

Además, ciertas bacterias intestinales pueden actuar como un filtro protector, degradando el sorbitol y convirtiéndolo en productos inofensivos. Sin embargo, si no se dispone de estas bacterias, el sorbitol puede llegar al hígado, donde puede ser transformado en un derivado de la fructosa.

Este hallazgo es particularmente relevante para personas con diabetes y otros trastornos metabólicos que eligen productos etiquetados como "sin azúcar" en un intento por evitar los efectos negativos del azúcar de mesa. Comprender si los edulcorantes alternativos realmente ofrecen un resultado metabólico más saludable es crucial.

El estudio también advirtió que, aunque a niveles relativamente bajos, las bacterias intestinales pueden eliminar el sorbitol, la situación cambia cuando la cantidad excede lo que pueden procesar. Esto puede suceder al consumir grandes cantidades de glucosa o sorbitol, lo que podría abrumar la capacidad de estas bacterias.

Finalmente, los investigadores encontraron que el sorbitol, que pertenece a un grupo de compuestos conocidos como polioles, no se expulsa del cuerpo sin generar efectos metabólicos. Los hallazgos sugieren que reemplazar el azúcar común por otro compuesto dulce no elimina necesariamente las consecuencias metabólicas negativas.