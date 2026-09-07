FOTO: Juicio en París por el asesinato de Federico Martín Aramburú, 4 años después del tiroteo fatal

PARÍS — Cuatro individuos, incluyendo a dos hombres relacionados con la extrema derecha francesa, se enfrentarán a juicio en París por el asesinato del exjugador argentino de rugby Federico Martín Aramburú.

El proceso judicial comienza más de cuatro años después de que Aramburú fuera asesinado a tiros en marzo de 2022, y se prevé un veredicto para el 25 de septiembre.

El argentino, de 42 años, fue atacado cuando salía de un bar en París. Había viajado a la ciudad con su amigo y exjugador neozelandés Shaun Hegarty para asistir al Torneo de las Seis Naciones.

Establecido en el País Vasco francés desde 2012, tras una carrera que incluyó equipos como Biarritz, Perpignan, Dax y Glasgow, Aramburú disputó 22 partidos con la selección argentina y fue parte del equipo que alcanzó el tercer lugar en la Copa del Mundo de Rugby 2007.

En memoria de Aramburú, los jugadores argentinos llevaron camisetas con la frase "Justicia por Fede" antes de un partido reciente. La federación argentina de rugby también ha exigido justicia por su muerte.

Los acusados principales, Loïk Le Priol, de 32 años, y Romain Bouvier, de 35, enfrentan cargos de asesinato e intento de asesinato, respectivamente, y podrían recibir cadena perpetua. Lyson Rochemir, exnovia de Le Priol, también está implicada y podría ser condenada por complicidad en el intento de asesinato.

Ambos hombres tenían prohibido contactarse tras haber sido condenados por agresión agravada en 2015. En la madrugada del 19 de marzo de 2022, llegaron a Le Mabillon, un bar en el Barrio Latino, donde se produjo una pelea tras un intercambio de insultos. Luego, Bouvier disparó contra Aramburú y Le Priol le siguió, hiriéndolo de muerte.

Los investigadores lograron identificar rápidamente a los responsables gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Rochemir fue arrestada el mismo día del crimen, mientras que Le Priol fue detenido tres días después al intentar escapar a Ucrania.

El juicio de los acusados por asesinato e intento de asesinato se llevará a cabo en prisión preventiva, mientras que Rochemir y el cuarto implicado serán juzgados en libertad bajo control judicial.