Los que están del otro lado: más de 2.400 voluntarios ayudarán en los Juegos Suramericanos

Rosario recibió el sábado a los más de 2.400 voluntarios que tendrán un papel clave durante los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en esa ciudad, en Rafaela y en Santa Fe desde el 12 hasta el 26 de septiembre.

A una semana del comienzo de las competencias, quienes estarán a cargo de distintas tareas durante el evento participaron de una jornada de bienvenida, en la que recibieron las primeras indicaciones de trabajo y compartieron un encuentro previo al inicio de los Juegos.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el coordinador general del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos, Julián Galdeano, destacaron el compromiso de quienes integran el programa de voluntariado y remarcaron la importancia que tendrá su labor para atletas, delegaciones y visitantes.

“Es imposible hacer Juegos sin voluntarios”, afirmó Galdeano, quien definió a los integrantes del programa como “el corazón de los Juegos”. Además, señaló que la organización buscará que cada uno conozca con precisión sus responsabilidades y cuente con las herramientas necesarias para llevarlas adelante.

Javkin, en tanto, hizo hincapié en el vínculo que los voluntarios establecerán con quienes lleguen a Rosario durante la competencia.

“La emoción se la dan ustedes”, sostuvo el intendente, quien resaltó la posibilidad de que los voluntarios transmitan a los visitantes “el amor, el orgullo que nos da la ciudad y la fraternidad que generan estos Juegos”.

Durante el encuentro, Javkin también los convocó a disfrutar de una experiencia que, según consideró, no se presenta con frecuencia. “Traten de, en el medio del vértigo, respirar un poquito y darse cuenta lo lindo que es”, expresó.

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 se realizará el 12 de septiembre a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

Desde ese día y hasta el 26 de septiembre, los más de 2.400 voluntarios serán una de las principales caras visibles de Rosario y tendrán contacto directo con los deportistas, las delegaciones y los visitantes que llegarán a la ciudad para participar de uno de los eventos deportivos más importantes del continente.