Los que están del otro lado: más de 2.400 voluntarios ayudarán en los Juegos Suramericanos
Los voluntarios tuvieron su jornada de bienvenida y recibieron las primeras indicaciones para el evento en Rosario. La competencia arranca el próximo sábado en tres grandes ciudades de Santa Fe.
07/09/2026 | 10:35Redacción Cadena 3
FOTO: Los voluntarios, el corazón de los Juegos Suramericanos.
Rosario recibió el sábado a los más de 2.400 voluntarios que tendrán un papel clave durante los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en esa ciudad, en Rafaela y en Santa Fe desde el 12 hasta el 26 de septiembre.
A una semana del comienzo de las competencias, quienes estarán a cargo de distintas tareas durante el evento participaron de una jornada de bienvenida, en la que recibieron las primeras indicaciones de trabajo y compartieron un encuentro previo al inicio de los Juegos.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el coordinador general del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos, Julián Galdeano, destacaron el compromiso de quienes integran el programa de voluntariado y remarcaron la importancia que tendrá su labor para atletas, delegaciones y visitantes.
“Es imposible hacer Juegos sin voluntarios”, afirmó Galdeano, quien definió a los integrantes del programa como “el corazón de los Juegos”. Además, señaló que la organización buscará que cada uno conozca con precisión sus responsabilidades y cuente con las herramientas necesarias para llevarlas adelante.
Javkin, en tanto, hizo hincapié en el vínculo que los voluntarios establecerán con quienes lleguen a Rosario durante la competencia.
“La emoción se la dan ustedes”, sostuvo el intendente, quien resaltó la posibilidad de que los voluntarios transmitan a los visitantes “el amor, el orgullo que nos da la ciudad y la fraternidad que generan estos Juegos”.
Durante el encuentro, Javkin también los convocó a disfrutar de una experiencia que, según consideró, no se presenta con frecuencia. “Traten de, en el medio del vértigo, respirar un poquito y darse cuenta lo lindo que es”, expresó.
La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 se realizará el 12 de septiembre a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.
Desde ese día y hasta el 26 de septiembre, los más de 2.400 voluntarios serán una de las principales caras visibles de Rosario y tendrán contacto directo con los deportistas, las delegaciones y los visitantes que llegarán a la ciudad para participar de uno de los eventos deportivos más importantes del continente.
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando en Rosario? Los Juegos Suramericanos 2026.
¿Quiénes son los voluntarios mencionados? Más de 2.400 personas que ayudarán durante el evento.
¿Cuándo se realizarán los Juegos? Desde el 12 hasta el 26 de septiembre de 2026.
¿Dónde tendrá lugar la ceremonia inaugural? En el Monumento Nacional a la Bandera.
¿Por qué son importantes los voluntarios? Son considerados “el corazón de los Juegos” y su labor es esencial para el evento.