Tyson Fury confirma la caída de su pelea con Joshua y desafía a Usyk a una trilogía

FOTO: Tyson Fury sugiere que la pelea con Joshua se cayó y reta a Usyk a una trilogía

LONDRES — Tyson Fury ha afirmado que su tan anticipada pelea con Anthony Joshua ha sido cancelada y, en lugar de ello, ha retado a Oleksandr Usyk para una trilogía que se llevaría a cabo en noviembre.

Las negociaciones para esta pelea, que se perfilaba como un gran evento británico, se han extendido sin que se haya fijado una fecha o un lugar, además de que todavía hay cuestiones financieras por resolver.

En un video cargado de insultos publicado en Instagram, Fury culpó a Joshua, a quien calificó de "débil de mente", sugiriendo que le falta valor para aceptar el desafío. "Esto solo me llevará a una pelea con Oleksandr Usyk", afirmó Fury.

Usyk, quien dejó vacantes sus tres títulos mundiales de peso pesado en junio, ha expresado su deseo de una "última danza" antes de retirarse del boxeo.

Fury lanzó un desafío directo a Usyk: "La última vez te dieron las decisiones, bien por ti. Te deseo suerte; hagámoslo otra vez. Repitámoslo en noviembre. La pelota está ahora en tu cancha, Oleksandr. ¿Quieres pelear conmigo este año, 2026, o lo dejas? Avísame porque ahora estoy buscando un nuevo rival".

Usyk, con un récord de 25 victorias y 0 derrotas, se convirtió en el primer campeón mundial indiscutido de peso pesado en 24 años al vencer a Fury por decisión en mayo de 2024, y repitió la hazaña en la revancha siete meses después.

Por su parte, Fury, que cuenta con un historial de 36 victorias, 2 derrotas y 1 empate, y Joshua, que tiene 30 victorias y 4 derrotas, lograron sendas victorias en sus peleas de preparación en julio, aunque Joshua estuvo cerca de sufrir una sorpresiva derrota tras ser derribado dos veces por Kristian Prenga.

Usyk también pareció no estar en su mejor forma en su última victoria por detención ante Rico Verhoeven, un kickboxer neerlandés que apenas había peleado como boxeador en dos ocasiones, en mayo.