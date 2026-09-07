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Rusia cierra el consulado alemán en San Petersburgo en respuesta a tensiones diplomáticas

El cierre del consulado alemán en San Petersburgo se produce tras la decisión de Alemania de cerrar su consulado ruso en Bonn, aumentando las tensiones entre ambos países.

07/09/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

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Rusia anuncia el cierre del consulado alemán en San Petersburgo

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MOSCÚ — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el cierre del consulado alemán en San Petersburgo, medida que subraya las crecientes tensiones entre ambos países. Esta decisión se hizo pública el lunes y se enmarca dentro de una serie de represalias diplomáticas.

Según la información proporcionada por el Ministerio, el consulado alemán debe cesar sus actividades y su personal deberá abandonar el país antes del 18 de septiembre. Además, se reafirmó la decisión previamente anunciada de clausurar los centros culturales alemanes en territorio ruso, indicando que sus empleados deberán marcharse a más tardar el próximo domingo.

Las autoridades rusas justificaron estas acciones como una respuesta a la decisión "hostil" de Alemania, que había cerrado el miércoles tanto su consulado en Bonn como el centro cultural Casa Rusa en Berlín.

La tensión se intensificó tras un incidente en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, donde se encontró un dron con explosivos cerca de un avión ucraniano. Alemania acusó a Rusia de estar detrás de este intento de ataque. El aeropuerto, que es un importante centro internacional de carga, se utiliza para brindar apoyo a Ucrania. El dron fue desactivado sin que se registraran daños.

Moscú ha negado cualquier implicación en el suceso, pero las relaciones entre ambos países continúan deteriorándose, evidenciando la fragilidad del clima diplomático actual.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó Rusia?
Cerró el consulado alemán en San Petersburgo.

¿Por qué se tomó esta decisión?
Como represalia por el cierre del consulado ruso en Bonn y un incidente en Alemania.

¿Cuál es la fecha límite para abandonar Rusia?
El personal del consulado debe salir antes del 18 de septiembre.

¿Qué incidente ocurrió en Leipzig/Halle?
Se encontró un dron con explosivos cerca de un avión ucraniano.

¿Qué ha dicho Moscú sobre su participación?
Negó cualquier implicación en el intento de ataque.

[Fuente: AP]

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