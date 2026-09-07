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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 5° y 10°. Se espera un cielo mayormente despejado y vientos suaves durante la jornada.

07/09/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica similar. La humedad es del 66%, lo que genera una atmósfera fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un ambiente fresco durante la jornada. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en niveles normales, favoreciendo la estabilidad del clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 28°, manteniendo el cielo claro. El jueves 10, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, la mínima será de 7° y la máxima de 13°, continuando con la posibilidad de lluvias ligeras.

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