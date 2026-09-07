Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

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El sorteo número 5461 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1386, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1386

2° 3504

3° 6732

4° 9498

5° 7942

6° 1034

7° 7903

8° 8739

9° 4454

10° 0435

11° 3138

12° 3300

13° 0079

14° 3773

15° 1809

16° 0816

17° 7225

18° 1408

19° 5732

20° 4897