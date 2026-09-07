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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

El sorteo número 5461 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 7 de septiembre a las 12:00, destacando el número 1386, que representa a "A primera (El Humo)".

07/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5461 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1386, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1386
2° 3504
3° 6732
4° 9498
5° 7942
6° 1034
7° 7903
8° 8739
9° 4454
10° 0435
11° 3138
12° 3300
13° 0079
14° 3773
15° 1809
16° 0816
17° 7225
18° 1408
19° 5732
20° 4897

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5461 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1386, interpretado como "A primera (El Humo)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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