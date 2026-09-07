El juicio por la sustracción de Loan entra en una semana decisiva con nuevas declaraciones
Este martes será el turno del prefecto Diego Ramón Solano y del policía José Armando Robledo.
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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes avanza este martes con las declaraciones de un prefecto y un policía. Esta semana se considera crucial, ya que uno de los acusados en la causa principal ofrecerá su testimonio, lo que podría quebrar el pacto de silencio existente.
La audiencia de este martes 8 de septiembre se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde comparecerán Diego Ramón Solano, integrante de la Prefectura de Goya, y José Armando Robledo, un policía provincial, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
Posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, se espera la declaración de María Soledad Duarte, la criminóloga Marisel Itatí Esquivel, y Cristian Agustín Gutiérrez, conocido como "el encapuchado", quien es amigo del acusado Antonio Benítez y estuvo presente en los primeros momentos de la búsqueda del niño.
El jueves 10 de septiembre se considera el día más relevante, ya que Walter Maciel, ex comisario, ofrecerá su testimonio ante el Tribunal Federal de Corrientes. Se anticipa que esta declaración podría ser clave para determinar si el implicado romperá el pacto de silencio que une a todos los acusados en la causa principal.
En esa jornada, también comparecerán Yamila Candida Alegre, una policía provincial, y Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan.
Los acusados
Entre los acusados por la sustracción de Loan se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, así como Mónica Del Carmen Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez.
Asimismo, otros diez imputados enfrentan cargos por el presunto desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Estos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Lectura rápida
¿Qué juicio se está llevando a cabo?
El juicio se centra en la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en Corrientes.
¿Quiénes declaran esta semana?
Declaran el prefecto Diego Ramón Solano y el policía José Armando Robledo, entre otros.
¿Cuándo es la audiencia más importante?
La audiencia clave será el jueves 10 de septiembre, cuando testificará el ex comisario Walter Maciel.
¿Qué podrían romper los testimonios?
Los testimonios podrían romper el pacto de silencio que une a los acusados.
¿Quiénes son los acusados?
Los acusados incluyen a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Maciel, entre otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]