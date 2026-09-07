FOTO: El juicio por la sustracción de Loan entra en una semana decisiva con nuevas declaraciones

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes avanza este martes con las declaraciones de un prefecto y un policía. Esta semana se considera crucial, ya que uno de los acusados en la causa principal ofrecerá su testimonio, lo que podría quebrar el pacto de silencio existente.

La audiencia de este martes 8 de septiembre se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde comparecerán Diego Ramón Solano, integrante de la Prefectura de Goya, y José Armando Robledo, un policía provincial, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, se espera la declaración de María Soledad Duarte, la criminóloga Marisel Itatí Esquivel, y Cristian Agustín Gutiérrez, conocido como "el encapuchado", quien es amigo del acusado Antonio Benítez y estuvo presente en los primeros momentos de la búsqueda del niño.

El jueves 10 de septiembre se considera el día más relevante, ya que Walter Maciel, ex comisario, ofrecerá su testimonio ante el Tribunal Federal de Corrientes. Se anticipa que esta declaración podría ser clave para determinar si el implicado romperá el pacto de silencio que une a todos los acusados en la causa principal.

En esa jornada, también comparecerán Yamila Candida Alegre, una policía provincial, y Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan.

Los acusados

Entre los acusados por la sustracción de Loan se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, así como Mónica Del Carmen Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez.

Asimismo, otros diez imputados enfrentan cargos por el presunto desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Estos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.