Tragedia en Colombia: soldado pierde la vida en explosión de mina atribuida a disidencias de FARC

BOGOTÁ — Un soldado colombiano perdió la vida y otros dos resultaron heridos el lunes debido a la explosión en un área minada en el suroeste del país, presuntamente activada por una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el ejército.

Los militares estaban realizando un control en el departamento de Nariño, que limita con Ecuador, cuando fueron alertados sobre un posible explosivo en la vía Panamericana, la principal ruta del suroeste. Al acercarse para investigar, se activó la mina.

En un primer momento, tres soldados resultaron heridos, pero el militar José Manuel López Villada falleció a pesar de recibir atención médica de enfermeros de combate, según comunicó el ejército en un boletín.

Las primeras investigaciones del ejército apuntan a una estructura de disidencias de las FARC conocida como Estado Mayor Central, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", quien no se adhirió al acuerdo de paz firmado con el gobierno hace diez años.

El ejército detalló que la disidencia "habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima para atentar contra la integridad de las tropas".

Este ataque se produjo tras operaciones militares en Nariño, donde el presidente Abelardo de la Espriella informó que, el día anterior, siete disidentes habían sido abatidos y cinco capturados.

"Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar", advirtió el mandatario.

De la Espriella ha centrado su política en la seguridad, prometiendo una respuesta firme contra los grupos ilegales y finalizando las negociaciones de paz que su predecesor, Gustavo Petro, había promovido.

Durante su primer mes de gobierno, los grupos armados ilegales han intensificado sus ataques contra las fuerzas del orden, utilizando explosivos como método de ataque.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que ha estado en conflicto desde 1964, también asumió la responsabilidad de dos ataques con drones cargados de explosivos contra la policía en Cesar, en el noreste del país, sin dejar víctimas. Además, se atribuyó un ataque con explosivos y fusiles en el batallón de Ocaña, en la frontera con Venezuela, que resultó en la muerte de tres militares.

En una comunicación a través de la red social X, la guerrilla criticó la decisión de De la Espriella de cerrar la posibilidad de negociar la paz y enfatizó que el país necesita buscar un "acuerdo nacional".