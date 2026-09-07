El rey Carlos III reafirma la situación del príncipe Enrique y Meghan tras su llegada al Reino Unido

FOTO: El rey Carlos aclara el estatus del príncipe Enrique y Meghan tras su regreso al Reino Unido

LONDRES — El rey Carlos III ha reafirmado que el príncipe Enrique y su esposa, Meghan, continúan siendo miembros no activos de la familia real luego de su retorno al Reino Unido.

En una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno, el monarca indicó que la pareja seguirá evitando el uso de sus títulos reales, tal como lo han hecho desde que se apartaron de las funciones oficiales de la realeza en 2020. Además, cualquier actividad benéfica que realicen se llevará a cabo a título privado, y las decisiones sobre seguridad serán manejadas por las autoridades policiales correspondientes, según se menciona en la misiva.

La carta fue emitida por el Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango de la casa real, y se envió a diversos altos cargos del gobierno y del ejército, así como a los lord lieutenants, quienes son los representantes personales del rey en el país.

"Para evitar cualquier duda o confusión, el Rey ha ordenado que esta información se comparta", se señala en la comunicación.

Aunque la carta solo confirma que el estatus de Enrique y Meghan no ha cambiado, la decisión de hacerla pública refleja la preocupación de algunos observadores del palacio, quienes temen que la pareja pudiera operar como una especie de corte real paralela, compitiendo con los miembros activos de la familia real.

La cuestión de la seguridad es especialmente sensible, ya que el príncipe ha estado en una prolongada disputa con el gobierno para restablecer la protección policial financiada con fondos públicos, que fue retirada cuando él y Meghan renunciaron a sus funciones reales.

La decisión sobre el restablecimiento de la protección policial las 24 horas para la pareja recae en un panel gubernamental conocido como RAVEC, o el Comité Ejecutivo de la Realeza y Personalidades VIP.

"Cualquier consulta específica de organizaciones oficiales y estatales sobre las cortesías que deben extenderse al duque y la duquesa, y en particular cuando se requiera el uso de fondos públicos, debe dirigirse al Palacio de Buckingham", concluye el Lord Chamberlain en su carta.