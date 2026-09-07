El divertido blooper de Edith Hermida antes de debutar en MasterChef Celebrity

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La conductora Edith Hermida, quien recientemente fue confirmada para participar en MasterChef Celebrity, mostró su habilidad culinaria antes de debutar en el reality. Sin embargo, su intento por cocinar un plato resultó en un blooper que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La Agencia Noticias Argentinas informó que la página oficial del programa anunció el jueves pasado la participación de la conductora de Bendita TV, generando gran expectativa entre los seguidores del formato. En esta ocasión, Edith decidió intentar un lomo a la Wellington para compartir con su familia y amigos. Este plato es un clásico de la alta cocina que consiste en un lomo de res cubierto con una pasta de hongos y jamón serrano, todo envuelto en una masa de hojaldre crujiente.

El desafío consiste en cocinar el lomo de manera que quede en su punto ideal, es decir, cocido pero con el interior jugoso. Sin embargo, Edith mostró en un video publicado en sus redes sociales que su intento no fue exitoso, ya que al cortarlo, el lomo se encontraba crudo en el centro. Esto provocó las risas de sus comensales, quienes no pudieron contenerse al ver el resultado.

En el clip, se escucha a Edith comentar entre risas: "Mmm, maso el punto, ¿no? Un poco crudeli". A pesar del error, la conductora se lo tomó con humor y bromeó diciendo: "Voy a perder" y tratando de defender su plato, exclamó: "Es jugoso".

En cuanto a MasterChef Celebrity, el reality regresa con una nueva edición bajo la conducción de Wanda Nara y un jurado renovado que incluye a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien sustituirá a Donato De Santis. Hasta el momento, se han confirmado los siguientes participantes: L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán.