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Descubrí cómo preparar una deliciosa salsa barbacoa casera en solo 20 minutos

La salsa barbacoa casera es un acompañamiento ideal para carnes y hamburguesas. En solo 20 minutos, podés disfrutar de un sabor agridulce y ahumado, perfecto para realzar tus comidas.

07/09/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

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Salsa barbacoa casera: receta rápida y deliciosa

FOTO: Salsa barbacoa casera: receta rápida y deliciosa

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Una buena salsa barbacoa casera puede transformar radicalmente cualquier parrillada. No se trata de la típica salsa del supermercado, sino de una opción hecha en casa, ajustada a los gustos personales y lista en apenas veinte minutos. Esta receta no solo es fácil de seguir, sino que también aporta un sabor agridulce con un toque ahumado que seguramente hará que tus comensales pregunten por su origen.

La salsa barbacoa, o salsa BBQ, es uno de esos condimentos que se adapta a una variedad de platos, desde carnes y hamburguesas hasta alitas de pollo y pizzas. Su versatilidad la convierte en un elemento esencial en cualquier cocina. La buena noticia es que preparar esta salsa en casa es más sencillo de lo que muchos podrían imaginar: solo se necesita mezclar los ingredientes, llevarlos al fuego durante unos minutos y ya está.

Lectura rápida

¿Qué es la salsa barbacoa?
Es un condimento versátil que acompaña carnes, hamburguesas, alitas de pollo y pizzas.

¿Cómo se prepara?
Se mezclan los ingredientes y se cocinan a fuego durante unos minutos.

¿Cuánto tiempo lleva hacerla?
La preparación de la salsa barbacoa casera lleva solo 20 minutos.

¿Qué sabor tiene?
Ofrece un sabor agridulce con un toque ahumado, ideal para realzar platos.

¿Por qué hacerla en casa?
Permite ajustar los ingredientes al gusto personal y evitar conservantes.

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