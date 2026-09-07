Salía de un cumpleaños con su pareja, lo apedrearon y le robaron: un detenido

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Un joven de 23 años fue detenido acusado de integrar un grupo que atacó y asaltó a un hombre cuando salía de una fiesta de cumpleaños en El Manantial, en el oeste de Tucumán.

Según informó la Fiscalía, la víctima se retiraba del lugar en su camioneta junto a su pareja cuando varios sujetos comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo.

Los atacantes habrían obligado al conductor a bajar, lo golpearon y le robaron el teléfono celular. Luego escaparon del lugar.

El acusado había sido declarado prófugo y finalmente fue localizado y capturado por la Policía.

Tras ser puesto a disposición judicial, se le impusieron 10 días de arresto domiciliario mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad e identificar al resto de los involucrados.

Informe de Rosalía Cazorla.