Salía de un cumpleaños con su pareja, lo apedrearon y le robaron: un detenido
El sospechoso tiene 23 años y permanecía prófugo. La Justicia le impuso 10 días de arresto domiciliario mientras avanza la investigación.
07/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Tucumán. (Foto: ilustrativa)
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Panorama Federal
Un joven de 23 años fue detenido acusado de integrar un grupo que atacó y asaltó a un hombre cuando salía de una fiesta de cumpleaños en El Manantial, en el oeste de Tucumán.
Según informó la Fiscalía, la víctima se retiraba del lugar en su camioneta junto a su pareja cuando varios sujetos comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo.
Los atacantes habrían obligado al conductor a bajar, lo golpearon y le robaron el teléfono celular. Luego escaparon del lugar.
El acusado había sido declarado prófugo y finalmente fue localizado y capturado por la Policía.
Tras ser puesto a disposición judicial, se le impusieron 10 días de arresto domiciliario mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad e identificar al resto de los involucrados.
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un joven de 23 años fue detenido.
¿Qué ocurrió? El joven fue acusado de integrar un grupo que atacó y asaltó a un hombre.
¿Dónde sucedió el hecho? En El Manantial, en el oeste tucumano.
¿Cómo fue el ataque? La víctima fue golpeada y le robaron el teléfono celular.
¿Cuál es la situación legal del acusado? Se le impusieron 10 días de arresto domiciliario mientras continúa la investigación.