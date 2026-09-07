FOTO: Detenido ex profesor de hockey en Córdoba por abuso sexual y amenazas a una víctima

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – Un ex profesor de hockey ha sido detenido en la provincia de Córdoba tras ser acusado de al menos 14 casos de abuso sexual. Su arresto se produjo después de que incumpliera las condiciones de libertad, al hostigar y amenazar a una de las víctimas.

Mario Gustavo González, ex docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y profesor de Educación Física, enfrenta serias acusaciones que datan de hace varios años, involucrando a menores y compañeras.

Inicialmente, la Fiscalía de Fuero Múltiple 4 de Río Cuarto había decidido que el proceso en su contra continuara en libertad, sujeto a ciertas condiciones. Sin embargo, su conducta reciente llevó a su arresto.

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal, González incumplió las condiciones de su libertad al no abstenerse de acercarse a las víctimas.

Las querellas presentaron un pedido de detención al argumentar que el acusado había hostigado y amenazado a una de las víctimas, lo que fue finalmente aprobado por la justicia.

Como resultado de este incumplimiento, se anunció que González permanecerá en prisión hasta que se inicie el juicio oral, cuya fecha aún no ha sido determinada, a pesar de que la causa lleva más de seis años en investigación.

El ex docente está imputado por diversos delitos, que incluyen abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.