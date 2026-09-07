Un legislador propuso prohibir la cría y venta de perros peligrosos y avanzar con castraciones

FOTO: Indemnizarán con $2,7 millones a un hombre que fue atacado por dos perros Bull Terrier.

Tras los trágicos ataques registrados en Córdoba, el legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, explicó los alcances de un proyecto que busca restringir la tenencia y frenar la reproducción de perros considerados peligrosos.

"La iniciativa apunta a atacar el problema de raíz. Estamos pagando un precio humano enorme por no abordar la cría, la reproducción y la comercialización de este tipo de animales", afirmó.

Agrelo consideró que estos perros "ya no pueden ser considerados animales domésticos" debido a las consecuencias que pueden ocasionar sus ataques. Según señaló, presentan un alto riesgo de producir lesiones graves o la muerte, especialmente en niños.

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El legislador sostuvo además que poseen una potencia y una capacidad de daño superior a las de otros animales que también pueden reaccionar agresivamente, pero sin provocar consecuencias de la misma magnitud.

En ese sentido, propuso terminar con los criaderos, impedir la comercialización y avanzar con una campaña de castración masiva de los ejemplares que actualmente se encuentran bajo el cuidado de particulares.

"No es posible ir y sacar 10.000 perros de las casas. ¿Dónde se los coloca?", planteó Agrelo. Por ese motivo, explicó que el proyecto prioriza evitar nuevas reproducciones y reducir progresivamente la cantidad de estos animales.

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Informe de Agustina Vivanco.