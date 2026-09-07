Un legislador propuso prohibir la cría y venta de perros peligrosos y avanzar con castraciones
Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, sostuvo que estos animales ya no pueden ser considerados domésticos y advirtió que retirarlos masivamente de los hogares no sería una solución viable.
07/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Indemnizarán con $2,7 millones a un hombre que fue atacado por dos perros Bull Terrier.
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Tras los trágicos ataques registrados en Córdoba, el legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, explicó los alcances de un proyecto que busca restringir la tenencia y frenar la reproducción de perros considerados peligrosos.
"La iniciativa apunta a atacar el problema de raíz. Estamos pagando un precio humano enorme por no abordar la cría, la reproducción y la comercialización de este tipo de animales", afirmó.
Agrelo consideró que estos perros "ya no pueden ser considerados animales domésticos" debido a las consecuencias que pueden ocasionar sus ataques. Según señaló, presentan un alto riesgo de producir lesiones graves o la muerte, especialmente en niños.
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El legislador sostuvo además que poseen una potencia y una capacidad de daño superior a las de otros animales que también pueden reaccionar agresivamente, pero sin provocar consecuencias de la misma magnitud.
En ese sentido, propuso terminar con los criaderos, impedir la comercialización y avanzar con una campaña de castración masiva de los ejemplares que actualmente se encuentran bajo el cuidado de particulares.
"No es posible ir y sacar 10.000 perros de las casas. ¿Dónde se los coloca?", planteó Agrelo. Por ese motivo, explicó que el proyecto prioriza evitar nuevas reproducciones y reducir progresivamente la cantidad de estos animales.
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Informe de Agustina Vivanco.
Lectura rápida
¿Qué busca el proyecto de Rodrigo Agrelo? Restringir la tenencia y frenar la reproducción de perros considerados peligrosos.
¿Quién es el legislador que presentó la iniciativa? El legislador es Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal.
¿Cuándo se registraron los ataques en Córdoba? Los ataques se registraron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se propone implementar la campaña de castración? La campaña de castración se propone para los ejemplares bajo el cuidado de particulares en Córdoba.
¿Por qué es importante este proyecto? Es importante para atacar el problema de raíz y reducir el riesgo de lesiones graves o muertes, especialmente en niños.