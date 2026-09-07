En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos Desayuno de Juntos

Un legislador propuso prohibir la cría y venta de perros peligrosos y avanzar con castraciones

Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, sostuvo que estos animales ya no pueden ser considerados domésticos y advirtió que retirarlos masivamente de los hogares no sería una solución viable.

07/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Indemnizarán con $2,7 millones a un hombre que fue atacado por dos perros Bull Terrier.

FOTO: Indemnizarán con $2,7 millones a un hombre que fue atacado por dos perros Bull Terrier.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un legislador propuso prohibir la cría y venta de perros peligrosos y avanzar con castraciones

    Juntos

    Episodios

Tras los trágicos ataques registrados en Córdoba, el legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, explicó los alcances de un proyecto que busca restringir la tenencia y frenar la reproducción de perros considerados peligrosos.

"La iniciativa apunta a atacar el problema de raíz. Estamos pagando un precio humano enorme por no abordar la cría, la reproducción y la comercialización de este tipo de animales", afirmó.

Agrelo consideró que estos perros "ya no pueden ser considerados animales domésticos" debido a las consecuencias que pueden ocasionar sus ataques. Según señaló, presentan un alto riesgo de producir lesiones graves o la muerte, especialmente en niños.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador sostuvo además que poseen una potencia y una capacidad de daño superior a las de otros animales que también pueden reaccionar agresivamente, pero sin provocar consecuencias de la misma magnitud.

En ese sentido, propuso terminar con los criaderos, impedir la comercialización y avanzar con una campaña de castración masiva de los ejemplares que actualmente se encuentran bajo el cuidado de particulares.

"No es posible ir y sacar 10.000 perros de las casas. ¿Dónde se los coloca?", planteó Agrelo. Por ese motivo, explicó que el proyecto prioriza evitar nuevas reproducciones y reducir progresivamente la cantidad de estos animales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Agustina Vivanco.

Lectura rápida

¿Qué busca el proyecto de Rodrigo Agrelo? Restringir la tenencia y frenar la reproducción de perros considerados peligrosos.

¿Quién es el legislador que presentó la iniciativa? El legislador es Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal.

¿Cuándo se registraron los ataques en Córdoba? Los ataques se registraron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se propone implementar la campaña de castración? La campaña de castración se propone para los ejemplares bajo el cuidado de particulares en Córdoba.

¿Por qué es importante este proyecto? Es importante para atacar el problema de raíz y reducir el riesgo de lesiones graves o muertes, especialmente en niños.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf