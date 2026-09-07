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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 1° y 14°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado durante la jornada.

07/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el lunes 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 51%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el norte.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para este lunes 7 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 2° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 51%, y no se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Rosario experimentará un leve ascenso en las temperaturas. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 4° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Para el miércoles 9, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°, con algunas nubes. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre traerá un cambio, con una mínima de 12° y una máxima de 15°, acompañado de lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, con lluvias ligeras.

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