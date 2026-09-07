Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

El clima en Tucumán para este lunes 7 de septiembre se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para los habitantes de la región.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 2 m/s proveniente del oeste, lo que asegura una buena visibilidad de 10 kilómetros. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace que sea un buen momento para salir y disfrutar del entorno natural.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio gradual en las condiciones climáticas. Para mañana, martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 26°, también con cielo despejado.

Sin embargo, a partir del jueves 10 de septiembre, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 14° y una máxima de 26°. El viernes 11 de septiembre, las lluvias continuarán, aunque con temperaturas más frescas, que oscilarán entre 8° y 16°. Es recomendable estar atentos a los cambios en el clima y prepararse para las lluvias que se aproximan.