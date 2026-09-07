En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Tucumán presenta un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 5° y 18°. Se espera un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

07/09/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Tucumán para este lunes 7 de septiembre se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para los habitantes de la región.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 2 m/s proveniente del oeste, lo que asegura una buena visibilidad de 10 kilómetros. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace que sea un buen momento para salir y disfrutar del entorno natural.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio gradual en las condiciones climáticas. Para mañana, martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 26°, también con cielo despejado.

Sin embargo, a partir del jueves 10 de septiembre, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 14° y una máxima de 26°. El viernes 11 de septiembre, las lluvias continuarán, aunque con temperaturas más frescas, que oscilarán entre 8° y 16°. Es recomendable estar atentos a los cambios en el clima y prepararse para las lluvias que se aproximan.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf