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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Córdoba presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 5° y 13°. Se espera un día fresco y ventoso, con condiciones estables.

07/09/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un estado despejado, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día fresco y soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se espera un aumento gradual de las temperaturas. El martes 8 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 11° y la máxima de 25°, con algunas nubes. El jueves 10, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se prevé una mínima de 3° y una máxima de 11°, con posibilidad de lluvia y nieve.

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