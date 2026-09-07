Inauguran un puente que conecta Corea del Norte y Rusia en un hecho histórico

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — Este lunes se llevó a cabo la inauguración de un puente automovilístico que conecta Rusia con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), permitiendo el tránsito de vehículos en la frontera sobre el río Tumánnaya, en la región rusa de Primorie, según informaron fuentes oficiales desde Moscú.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, destacó durante la ceremonia: "Ya en la primavera del año pasado pusimos conjuntamente en marcha la realización de este ambicioso proyecto. Y ahora, apenas 16 meses después, nos convertimos en testigos de un acontecimiento verdaderamente histórico". Junto a él, el presidente del gabinete de ministros de la RPDC, Pak Thae-song, autorizó el inicio del flujo vehicular.

Detalles del puente

La longitud total del puente, incluyendo las carreteras de acceso, es de 4,7 kilómetros, mientras que el puente en sí mide aproximadamente mil metros, de acuerdo con lo informado por el sitio Actualidad RT y la Agencia Noticias Argentinas.

El tramo ruso tiene una longitud de 424 metros, mientras que el tramo coreano mide 581 metros. El puente tiene un ancho de siete metros y cuenta con dos carriles de circulación. Mishustin también mencionó que "en un plazo récord también se construyó aquí un paso a través de la frontera estatal. Fue diseñado teniendo en cuenta el crecimiento previsto del transporte de pasajeros, gracias a lo cual podrán circular por él hasta 300 automóviles al día".

El nuevo paso automovilístico ha sido nombrado puente Yákov Novichenko, en honor al oficial del Ejército Rojo que sacrificó su vida en 1946 al cubrir con su cuerpo una granada lanzada contra el líder de la RPDC, Kim Il-sung.

El ministro de Transporte de Rusia, Andréi Nikitin, comentó: "El puente automovilístico sobre el río Tumánnaya es un ejemplo único de cooperación tecnológica conjunta, un ejemplo de diseño y construcción conjuntos. […] Es un proyecto transfronterizo único que permite seguir construyendo obras de ingeniería de manera conjunta con nuestros colegas norcoreanos".

En su resumen, el primer ministro ruso afirmó: "Las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea se encuentran hoy en un nivel sin precedentes de asociación estratégica integral. Nuestros Estados cooperan activamente en prácticamente todas las direcciones y también coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad y la estabilidad regionales".

Es importante destacar que la frontera con la RPDC es la más corta de Rusia, con solo 17 kilómetros, y cruza el río Tumánnaya. Antes de esta inauguración, la única forma de cruzar entre ambos países era a través de un puente ferroviario o por vía aérea.

El acuerdo para la construcción del puente fue firmado el 19 de junio de 2024 en presencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y del líder de la RPDC, Kim Jong-un, en Pyongyang, y las obras comenzaron en la primavera de 2025.